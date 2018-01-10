Demet Akalın Seda Sayan'ı Hayatından Çıkarttı... Şok Olacaksınız...
Seda Sayan'ın programına konuk olarak aldığı Demet Akalın ve Eşi Okan Kurt'a canlı yayında şok yaşattı. Yıllar önce sevgili olan ikilinin klibinde oynayan İbrahim Kutluay'la klibini yayınlaması ekranlarda şok etkisi yarattı. Yayından çıktıktan sonra Sosyal medya hesabından önce sildiği daha sonrada engellediği Seda Sayan bugün canlı yayında ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.Demet Akalın yaşanan bu tatsız olaydan dolayı sabaha kadar uyumadıklarını ve sinirlerinin çok bozuk olduğunu yakın arkadaşı Seren Serengil ile paylaşması ilerleyen günlerde bu olayın daha ileriye gideceğinin sinya