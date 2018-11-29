Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt da konkortado dedi

İş hayatında zor günler geçiren Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt, konkordato ilan edenler kervanına katıldı. Bankalara 100 milyon TL civarında borcunun bulunduğu iddia edilen Okan Kurt'un aile şirketlerine haciz gelmişti. Kurt ailesinin sahibi olduğu Mertaş Lojistik firmasına ait olan TIR'lar borçlar nedeniyle haciz edilmişti.

BANKALARA BORÇ 100 MİLYON TL CİVARINDA

Okan Kurt ve ailesine ait şirketler hacizlerle boğuşuyordu. Kurt Ailesi'nin sahip olduğu Martaş Lojistik'e bağlı TIR'lara haciz konulmuştu. Martaş'ın bankalara 100 milyon lira civarı borcu bulunduğu belirtilmişti. Okan Kurt ve babası Abdi Kurt, bugün Mersin Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurup konkordato talebinde bulundu.

Konkordato talebi, Abdi Kurt ve oğlu Okan Kurt'un yanı sıra Ens İnşaat Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Limited Şti., Mar Dış Tic ve Lojistik Limited Şti., Markon Lojistik ve Taşımacılık Limited Şti., Marmer Petrol Ürünleri Otomotiv Nakliye İnşaat Gıda Maddeleri San. ve Tic. Limited Şti., Marmer SigortaAracılık Hizmetleri Limited Şti., Martaş Nakliyat Turizm İnşaat Tarım Ürünleri Tekstil San. ve Ticaret Limited Şti. ve Martaş Uluslararası Taşımacılık İnşaat ve Tic. Limited Şti. için yapıldı.

HACİZ İŞLEMLERİ ŞİMDİLİK DURDURULDU

Mahkeme, yapılan başvuru sonrası 3 ay geçici mühlet verilmesine karar verdi. Bu kararla birlikte, hem şirketlere hem de Abdi Kurt ve Okan Kurt'a yönelik haciz işlemi yapılamayacak. Mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi için de 3 kişilik geçici konkordato komiseri ataması yaptı.

FAALİYETLER BİR SÜRE ÖNCE DURMUŞTU

Bir dönem uluslarası taşımacılık alanında önemli bir konumda olan Martaş'ta faaliyetler bir süre önce durmuştu. Çok sayıda alacaklı şirketlere yönelik haciz yapmıştı. Şirketin filosundaki TIR'lar da alacaklı firmalar tarafından haczedilmişti.