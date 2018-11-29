Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt da konkortado dedi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt da konkortado dedi

Demet Akalın ile geçtiğimiz aylarda boşanan Okan Kurt ve babası Abdi Kurt, borçları nedeniyle konkortado başvurusunda bulundu.

İş hayatında zor günler geçiren Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt, konkordato ilan edenler kervanına katıldı. Bankalara 100 milyon TL civarında borcunun bulunduğu iddia edilen Okan Kurt'un aile şirketlerine haciz gelmişti. Kurt ailesinin sahibi olduğu Mertaş Lojistik firmasına ait olan TIR'lar borçlar nedeniyle haciz edilmişti.

BANKALARA BORÇ 100 MİLYON TL CİVARINDA

Okan Kurt ve ailesine ait şirketler hacizlerle boğuşuyordu. Kurt Ailesi'nin sahip olduğu Martaş Lojistik'e bağlı TIR'lara haciz konulmuştu. Martaş'ın bankalara 100 milyon lira civarı borcu bulunduğu belirtilmişti. Okan Kurt ve babası Abdi Kurt, bugün Mersin Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurup konkordato talebinde bulundu.

Konkordato talebi, Abdi Kurt ve oğlu Okan Kurt'un yanı sıra Ens İnşaat Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Limited Şti., Mar Dış Tic ve Lojistik Limited Şti., Markon Lojistik ve Taşımacılık Limited Şti., Marmer Petrol Ürünleri Otomotiv Nakliye İnşaat Gıda Maddeleri San. ve Tic. Limited Şti., Marmer SigortaAracılık Hizmetleri Limited Şti., Martaş Nakliyat Turizm İnşaat Tarım Ürünleri Tekstil San. ve Ticaret Limited Şti. ve Martaş Uluslararası Taşımacılık İnşaat ve Tic. Limited Şti. için yapıldı.

HACİZ İŞLEMLERİ ŞİMDİLİK DURDURULDU

Mahkeme, yapılan başvuru sonrası 3 ay geçici mühlet verilmesine karar verdi. Bu kararla birlikte, hem şirketlere hem de Abdi Kurt ve Okan Kurt'a yönelik haciz işlemi yapılamayacak. Mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi için de 3 kişilik geçici konkordato komiseri ataması yaptı.

FAALİYETLER BİR SÜRE ÖNCE DURMUŞTU

Bir dönem uluslarası taşımacılık alanında önemli bir konumda olan Martaş'ta faaliyetler bir süre önce durmuştu. Çok sayıda alacaklı şirketlere yönelik haciz yapmıştı. Şirketin filosundaki TIR'lar da alacaklı firmalar tarafından haczedilmişti.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İngiltere'de gündem ırkçı saldırılara maruz kalan Suriyeli çocuklar
Enes Batur'un tepki çeken videosu hakkında soruşturma açıldı
İsmail Kahraman, Akşener'e açtığı 'belam' davasını kaybetti
Tıbbi gaz dolum tesisinde patlama: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt da konkortado dedi
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Galatasaray, Fernandes'i gündemine alabilir
İtalya'da rehine krizi 20 öğrenci rehin alındı
Potansiyel suçlular yapay zeka sayesinde belirlenecek
-
Çok Okunanlar
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
İnsanlık sınıfta kaldı; Yemen açlıkla pençeleşiyor
İnsanlık sınıfta kaldı; Yemen açlıkla pençeleşiyor
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Emniyetten 11 ilde Alaattin Çakıcı operasyonu
Emniyetten 11 ilde Alaattin Çakıcı operasyonu
Aile okul aidatını ödeyemedi diye 5 yaşındaki çocuğu okuldan attı
Aile okul aidatını ödeyemedi diye 5 yaşındaki çocuğu okuldan attı
EURO 2020 torbaları belli oldu!
EURO 2020 torbaları belli oldu!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Son Haberler
İngiltere'de gündem ırkçı saldırılara maruz kalan Suriyeli çocuklar
İngiltere'de gündem ırkçı saldırılara maruz kalan Suriyeli çocuklar
Enes Batur'un tepki çeken videosu hakkında soruşturma açıldı
Enes Batur'un tepki çeken videosu hakkında soruşturma açıldı
İsmail Kahraman, Akşener'e açtığı 'belam' davasını kaybetti
İsmail Kahraman, Akşener'e açtığı 'belam' davasını kaybetti
Tıbbi gaz dolum tesisinde patlama: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
Tıbbi gaz dolum tesisinde patlama: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt da konkortado dedi
Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt da konkortado dedi
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Galatasaray, Fernandes'i gündemine alabilir
Galatasaray, Fernandes'i gündemine alabilir
İtalya'da rehine krizi 20 öğrenci rehin alındı
İtalya'da rehine krizi 20 öğrenci rehin alındı
Potansiyel suçlular yapay zeka sayesinde belirlenecek
Potansiyel suçlular yapay zeka sayesinde belirlenecek
Galatasaray'ın rakiplerinden çirkin gönderme
Galatasaray'ın rakiplerinden çirkin gönderme
20 yıllık arkadaşının kapısına haciz memurlarını gönderdi
20 yıllık arkadaşının kapısına haciz memurlarını gönderdi
Güldür Güldür'ün yıldızı 20 yıllık eşinden boşanıyor
Güldür Güldür'ün yıldızı 20 yıllık eşinden boşanıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji