Demba Ba için Beşiktaş ve Konyaspor yarışıyor

Cenk Tosun'un gönderilmesinin ardından forvet hattında transfer arayana Beşiktaş yönetimi uzun süredir anlaşmaz zemini aradığı Senegalli eski yıldızı Demba Ba transferinde sona yaklaşırken, beklenmedik bir hamleyle Konyaspor'da devreye girdi. Beşiktaş ile Demba Ba'nın sözleşmenin süresi konusunda yaşadığı anlaşmazlık transferin önüne geçerken, devreye giren Konyaspor Senegalli yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak istediğini belirtti.

Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua ile bonservis bedelini çözen Bemba Ba'nın Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek 1.5 yıllık sözleşmeye imza atması beklenirken, Beşiktaş yönetiminin kapısını çalan Konyaspor'un yıldız ismi sezon sonuna kadar kiralamak istediği öğrenildi.

DEMBA DA BONSERVİSİNİ KENDİSİ ALDI

Beşiktaş'ın yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödemek istememesi üzerine, kulübünden kendi bonservisini satın alan Demba Ba soluğu İstanbul'da aldı. Çin ekibinden bonservisini satın alan Ba, evrakları Beşiktaş yönetimine gönderdi. Demba Ba'nın 2.5 yıllık sözleşme teklifine soğuk bakan yönetimin 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiği ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in de ‘Çok profesyonel bir oyuncu' dediği ve alınmasını çok istediği Demba Ba için henüz net kararını vermeyen yönetim ise şartların kendi önerdiği seviyeye gelmesini bekliyor. Senegalli golcüye yönetim 1.5 yıllık anlaşma karşılığında 4 milyon euro önermişti. Demba Ba ise 2.5 yıllık imza atmak ve bunun karşılığında 7 milyon euro garanti para kazanmak niyetinde. Yönetim ise 32 yaşında olan ve iki kez ciddi sakatlık geçiren Senegalli için bu süreyi ve parayı fazla buluyor.





