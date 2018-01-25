Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Demba Ba için Beşiktaş ve Konyaspor yarışıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Sefa Koçak

Demba Ba için Beşiktaş ve Konyaspor yarışıyor

Süper Lig'de ara transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile Konyaspor, Demba Ba için yarışa girdi.

Cenk Tosun'un gönderilmesinin ardından forvet hattında transfer arayana Beşiktaş yönetimi uzun süredir anlaşmaz zemini aradığı Senegalli eski yıldızı Demba Ba transferinde sona yaklaşırken, beklenmedik bir hamleyle Konyaspor'da devreye girdi. Beşiktaş ile Demba Ba'nın sözleşmenin süresi konusunda yaşadığı anlaşmazlık transferin önüne geçerken, devreye giren Konyaspor Senegalli yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak istediğini belirtti.

Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua ile bonservis bedelini çözen Bemba Ba'nın Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek 1.5 yıllık sözleşmeye imza atması beklenirken, Beşiktaş yönetiminin kapısını çalan Konyaspor'un yıldız ismi sezon sonuna kadar kiralamak istediği öğrenildi.

DEMBA DA BONSERVİSİNİ KENDİSİ ALDI

Beşiktaş'ın yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödemek istememesi üzerine, kulübünden kendi bonservisini satın alan Demba Ba soluğu İstanbul'da aldı. Çin ekibinden bonservisini satın alan Ba, evrakları Beşiktaş yönetimine gönderdi. Demba Ba'nın 2.5 yıllık sözleşme teklifine soğuk bakan yönetimin 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiği ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in de ‘Çok profesyonel bir oyuncu' dediği ve alınmasını çok istediği Demba Ba için henüz net kararını vermeyen yönetim ise şartların kendi önerdiği seviyeye gelmesini bekliyor. Senegalli golcüye yönetim 1.5 yıllık anlaşma karşılığında 4 milyon euro önermişti. Demba Ba ise 2.5 yıllık imza atmak ve bunun karşılığında 7 milyon euro garanti para kazanmak niyetinde. Yönetim ise 32 yaşında olan ve iki kez ciddi sakatlık geçiren Senegalli için bu süreyi ve parayı fazla buluyor. 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
42 milyon TL’lik rekor ikramiye Erzincan’a çıktı
Hollanda'da cinlerin karıştığı ilk dava!
Aşırı terlemeden bir saatlik operasyonla kurtulabilirsiniz
Ellerinize de estetik yaptırabilirsiniz
Sömestr tatilinde çocuğunuza nasıl ders çalıştırabilirsiniz?
Uykuya dalmanız yarım saati geçiyorsa aman dikkat
NATO: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
Erdoğan, Hatay’daki harekat merkezini ziyaret etti
Trump, Filistin’i açıkça tehdit etti
-
Çok Okunanlar
Masa başı çalışma geçmeyen omuz ağrılarını tetikliyor
Masa başı çalışma geçmeyen omuz ağrılarını tetikliyor
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Yeni teknoloji radyoterapi cihazları çocukluk çağı kanserlerinde çok etkili!
Yeni teknoloji radyoterapi cihazları çocukluk çağı kanserlerinde çok etkili!
Alışveriş yapma isteğimiz takıntı haline dönüşüyor
Alışveriş yapma isteğimiz takıntı haline dönüşüyor
Dilde kıllanma hastalığı her geçen gün artıyor
Dilde kıllanma hastalığı her geçen gün artıyor
Griple mücadelede bilinmesi gerekenler
Griple mücadelede bilinmesi gerekenler
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Sağlıklı bebekler için hamilelikten üç ay önce yapılması gereken testler var
Sağlıklı bebekler için hamilelikten üç ay önce yapılması gereken testler var
Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
Emzirmek anne sağlığı içinde şart
Emzirmek anne sağlığı içinde şart
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Son Haberler
42 milyon TL’lik rekor ikramiye Erzincan’a çıktı
42 milyon TL’lik rekor ikramiye Erzincan’a çıktı
Hollanda'da cinlerin karıştığı ilk dava!
Hollanda'da cinlerin karıştığı ilk dava!
Aşırı terlemeden bir saatlik operasyonla kurtulabilirsiniz
Aşırı terlemeden bir saatlik operasyonla kurtulabilirsiniz
Ellerinize de estetik yaptırabilirsiniz
Ellerinize de estetik yaptırabilirsiniz
Sömestr tatilinde çocuğunuza nasıl ders çalıştırabilirsiniz?
Sömestr tatilinde çocuğunuza nasıl ders çalıştırabilirsiniz?
Uykuya dalmanız yarım saati geçiyorsa aman dikkat
Uykuya dalmanız yarım saati geçiyorsa aman dikkat
NATO: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
NATO: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
Erdoğan, Hatay’daki harekat merkezini ziyaret etti
Erdoğan, Hatay’daki harekat merkezini ziyaret etti
Trump, Filistin’i açıkça tehdit etti
Trump, Filistin’i açıkça tehdit etti
ABD güvenli bölge konusunda kafaları karıştırdı
ABD güvenli bölge konusunda kafaları karıştırdı
YPG'nin Kilis'i vurduğu köy ele geçirildi
YPG'nin Kilis'i vurduğu köy ele geçirildi
Demba Ba için Beşiktaş ve Konyaspor yarışıyor
Demba Ba için Beşiktaş ve Konyaspor yarışıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık