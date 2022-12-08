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Debbie Macomber'dan YENİ YIL DİLEĞİ
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Debbie Macomber'dan YENİ YIL DİLEĞİ

Bütün dünyada 200 milyon satış yapan Yeni yıl romanlarının kraliçesi Debbie Macomber'in sıcacık anlatımıyla okurları masalsı bir atmosfere davet eden bol sürprizli romanı Yeni Yıl Dileği, Epsilon logosuyla raflarda yerini aldı.

Yeni yıl romanlarının kraliçesi Debbie Macomber'in sıcacık anlatımıyla okurları masalsı bir atmosfere davet eden bol sürpkizli romanı Yeni Yıl Dileği, Epsilon logosuyla raflarda yerini aldı.

KİTAPLARLA YENİ YIL

Yeni Yıl Dileği'nde, stresli ve kalbi kırık Lindy'nin yeni yıl tatili için ailesinin yanına yaptığı yolculuk umudu, aşkı ve ikinci şanslarıda beraberinde getiriyor. Macomber'in her zamanki duygu yüklü, eğlenceli, içten anlatımıyla ve sevgi dolu karakterleriyle yeni yıla dair umutları tazeleyen Yeni Yıl Dileği, içinizdeki yeni yıl coşkusunu harekete geçirecek.

EPSİLON YAYINLARINDAN ÇIKTI

Kitapları onlarca dile çevrilen ve satış rekorları kıran New York Times çok satan yazarı Debbie Macomber imzalı Yeni Yıl Dileği, Epsilon logosu ve Şebnem Tansu'nun çevirisiyle okurlara ulaşıyor.

LİNDY'İN UMUT DOLU ZİYARETİ

Oldukça stresli bir iş hayatı ve fena halde kırılmış bir kalbi olan Lindy, yeni yıl tatilini ailesiyle birlikte geçirmek için çocuklununun geçtiği şirin kasabaya doğru yola çıkmıştı. Ancak içinde yen yıl neşesinden eser yoktu. Eve vardığında onu önce çatıdaki parlak ışıklar ve türlü yılbaşı süsleri, sonra da annesinin enfes kurabiyeleri karşıladı. Yeni yılda evde olmak ihtiyacı olan tam da buydu Gelecekten umutlu değildi belki ama annesinin şefkatiyle ve evin tanıdık huzuruyla sarıp sarmalanmıştı. Lindy'nin aşka ve arkadaşlığa dair yitip giden umudunu geri getirmek için annesinin ilginç bir fikri vardı. Ona çocukken Noel Baba'ya yazdığı mektuplarla dolu bir kutu verdi.

HAYATINI YOLUNA KOYMANIN SIRADIŞI DENEYİMİ

Lindy'nin çocukken dileklerinin gerçek olacağına dair büyük bir inançla yazdığı bu mektuplar, kendisiyle ilgili uzun yıllardır gözardı ettiği gerçekleri beklenmedik bir biçimde fark etmesini sağlayacak, ona hayatını yoluna koymanın sıradışı bir yolunu gösterecekti.
Debbie Macomber'in yürek ısıtan romanı Yeni Yıl Dileği, Epsilon logosuyla raflarda ve internet satış sitelerinde...

KİTAPLARI 200 MİLYON SATAN MACOMBER HAKKINDA

Debbie Macomber, Böylesi Daha Güzel, Rüzgarın Getirdiği, Birgün Mutlaka, Bir Hayal Yeter gibi romanların ve Gül Limanı Oteli serilerinin yazan ve kadın edebiyatının öndce gelen isimlerindendir. Romanlarından otuzu New York Times çok satanlar listesinde birinci sıraya yerleşmiş ve Bay ve Bayan Mucize dahil olmak üzere Noel ile ilgili romanlarından beşi. Hallmark Channel'da film olarak yayınlanmıştır. Hallmark Channel Macomber'in Sedir Koyu serisine dayanan Debbie Macomber'in Sedir Koyu yapımcılığını üstlenmiştir. Macomber aynı zamanda Debbie Macomber'in Sofrası isimli bir yemek kitabı da yazmıştır. Kitapları dünya çapında 200 milyondan fazla basılmıştır.


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