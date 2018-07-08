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Dead Island: Survivors mobil platformlar için çıktı Ücretsiz hemen indir
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Dead Island: Survivors mobil platformlar için çıktı Ücretsiz hemen indir

Dead Island geri döndü. Ancak beklediğiniz gibi 4 yıl önce duyurulan ikinci oyun değil, ücretsiz bir mobil oyunu olarak döndü.

Dead Island: Survivors süpriz bir şekilde mobil platformlar için ücretsiz olarak çıkış yaptı.

Oyunun yapısı ise kale savunma türünde. Oyunda kendi üssümüzü kurup dalga dalga gelen zombilere karşı savaşıp hayatta kalmaya çalışıyoruz.

Oyunu hemen Android ve Apple telefonları üzerinden ücretsiz bir şekilde edinebilisiniz.

Twitter hesabından yapılan açıklama göre E3 2014'te duyurulan Dead Island 2 halen geliştiriliyor.

Dead Island 2 ilk olarak Yager Development GmbH tarafından geliştiriliyordu ancak Deep Silver Temmuz 2015'te Yager ile yollarını ayırdığını ve geliştirici koltuğuna Sumo Digital'ın geçtiğini açıklamıştı. 2017'nin ortalarında Deep Silver oyunun Sumo Digital tarafından geliştirilmeye devam ettiğini ve ekibin Deep Silver'ın en başarılı IP'si ile kaydettiği ilerlemeden dolayı memnun olduğunu belirtmişti. O günden bu yana Dead Island 2 ile ilgili başka bir haber çıkmadı.

 


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