Dead Cells Türkçe oldu! Yama nasıl indirilir?

10 Mayıs 2017 yılında Erken Erişim olarak yayınlanan Dead Cells oldukça güzel teması ve zorluğuyla dikkat çekiyor. Özellikle iki boyutlu Dark Souls olarak adlandırılan oyundan Türk oyuncular için mutlu haber geldi.

Metroidvania türündeki oyuna yeni gelen güncellemeyle birlikte birçok dil paketi eklendi. Bunların arasında Türkçe'de var. Yani Dead Cells erken erişimdeyken resmi Türkçe dil desteğine kavuşmuş oldu.

Kendi türünü oldukça iyi temsil eden Dead Cells, yavaş yavaş erken erşimden de çıkmayı hedefliyor. Oyuna Türkçe dil paketinin eklenmeside biz oyuncuları oldukça sevindirdi.

Halihazırda Steam'de yüzde 33'lük bir indirimle 21,44TL'ye satılan oyuna onlarca saatinizi gömeceğinize kesin gözüyle bakıyoruz.

Bunun yanında Steam'de bulunan "Not a Metroidvania" isimli pakettte

Guacamelee, Salt and Sanctuary, Sundered ve Dead Cells oyununu birlikte alabilirsiniz. Bu paketteki tüm oyunlar ayrıca indirimdeyken paketin fiyatı ise 57,47 TL.