DC'nin yeni süper kahramanı Shazam'dan ilk fragman yayınlandı! Ne zaman çıkacak

Süper kahraman filmlerinde genellikle istenileni bir türlü veremeyen DC, yeni bir süper kahramanla çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Kendisini Chuck dizisinden tanıyabileceğiniz Zachary Levi, filmin başrolünde bulunuyor. Shazam'ın yayınlanan ilk fragmanından filmin oldukça eğlenceli geçeceğini anlıyoruz. Bakalım film DC'nin diğer süper kahraman filmlerinden sıyrılabilecek mi.

David F. Sandberg tarafından yönetilen filmin çekimleri 3.5 ay sürmüştü. Zachary Levi'nin Shazam karakterine hayat verdiği filmde ayrıca Mark Strong, Adam Brody, Ross Butler ve Michelle Borth gibi oyuncular da bulunuyor. DC'nin en önemli karakterlerinden biri olan Shazam filminin 5 Nisan 2019'da gösterime gireceğini de hatırlatalım.