Days Gone çıkış tarihi açıklandı + Oyun Türkçe geliyor!

E3 2016 fuarında duyuran Days Gone için, E3 2018'e sayılı günler kala yeni bilgiler yayınlandı. Özellikle oyunun çıkış tarihinin yanında açıklanan bir bilgi biz Türk oyuncuları oldukça sevindirecek cinsten.

Oyunun çıkış tarihi 22 Şubat 2019 olarak açıklanırken asıl bomba oyunun Türkçe altyazı seçeneğiyle geleceği oldu. Evet oyun piyasaya çıktığında Türkçe olarak deneyimlenecek. Oyunun hem çıkış tarihinin duyurulmasına hem de Türkçe olmasına ithafen yayınlanan fragmanı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Oyunun bu videosunda yapılan açıklama ise şu şekilde; Eski kanun kaçağı motorcu Deacon St. John'u yönetin: Bir avare, bir ödül avcısı, insanlığın gezgin eseri. Küresel bir salgın sonrasında mahvolmuş bir dünyada St. John, insanlığın son kurtulanları tarafından ıssızda kurulan 'güvenli' kamplardan çıkıp bozuk yollarda şansını denemek ister.

Oyun ile ilgili çok daha fazla bilgiye önümüzdeki günlerde E3 fuarında öğreneceğiz. Tekrar hatırlatalım Days Gone 22 Şubat 2019 tarihinde piyasada olacak.