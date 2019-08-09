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David Luiz Arsenal'de
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

David Luiz Arsenal'de

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'in Chelsea ile sözleşmesi sona eren David Luiz'i resmen kadrosuna dahil etti.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'in Chelsea ile sözleşmesi sona eren David Luiz'i resmen kadrosuna dahil etti.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Chelsea'den Brezilyalı savunma oyuncusu David Luiz ile anlaşma sağladı. Arsenal Kulübü, transferin son gününde 32 yaşındaki stoper David Luiz ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Arsenal'ın bu transfer için Chelsea'ye 8 milyon sterlin bonservis ücreti verdiği öne sürüldü. Geçen sezon Chelsea'de 50 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 3 gol kaydetti.


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