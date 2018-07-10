Darksiders III 3 resmi çıkış tarihi duyuruldu Ne zaman çıkıyor

Gunfire Games tarafından geliştirilen ve yayıncılığını THQ Nordic'in üstlendiği Darksiders III'ün çıkış tarihi resmi olarak açıklandı.
Geçtiğimiz günlerde sızdırılan çıkış tarihlerin ardından yapımcı ekip oyunun 27 Kasım'da çıkış yapacağını doğruladı.
Bununla beraber oyunun farklı sürümleride ortaya çıkmış oldu. Standard, Collector's ve Apocalypse isimdeki versiyonların içeriklerini ve fragmanının hemen aşağıda bulabilirsiniz.
Darksider III 27 Kasım tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasada olacak.
Standard Edition ($59.99)
Oyunun kopyası
Ön sipariş bonusu: Armor Skin
Collector's Edition ($149.99)
Oyunun kopyası
Soundtrack
Fury figürü 29cm / 11¨
Premium kutu
SteelBook
Apocalypse Edition ($399.99)
Oyunun kopyası
Soundtrack
Amulent 5cm / 2¨
Fury figürü 29cm / 11¨
Vulgrim figürü 25cm / 10¨
War figürü 24cm / 10¨
Death figürü 24cm / 10¨
Duvar afişi 77cm x 100cm / 30¨ x 40¨
Premium kutu 120cm / 47¨
SteelBook
Deluxe Edition ($79.99)
Oyunun kopyası
Oyunun çıkışından sonra yayınlanacak iki ücretli indirilebilir içerik
Ön sipariş bonusu: Armor Skin
Ön sipariş bonusu: 24 saat erken erişim
Ön sipariş bonusu: %10 indirim
Blades & Whip Edition ($99.99)
Oyunun kopyası
Darksiders: Warmastered Edition'ın kopyası (26 Kasım'da oynanabilir)
Darksiders II: Deathinitive Edition'ın kopyası (26 Kasım'da oynanabilir)
Oyunun çıkışından sonra yayınlanacak iki ücretli indirilebilir içerik
Ön sipariş bonusu: Armor Skin
Ön sipariş bonusu: 24 saat erken erişim
Ön sipariş bonusu: %10 indirim