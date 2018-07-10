Darksiders III 3 resmi çıkış tarihi duyuruldu Ne zaman çıkıyor

Gunfire Games tarafından geliştirilen ve yayıncılığını THQ Nordic'in üstlendiği Darksiders III'ün çıkış tarihi resmi olarak açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde sızdırılan çıkış tarihlerin ardından yapımcı ekip oyunun 27 Kasım'da çıkış yapacağını doğruladı.

Bununla beraber oyunun farklı sürümleride ortaya çıkmış oldu. Standard, Collector's ve Apocalypse isimdeki versiyonların içeriklerini ve fragmanının hemen aşağıda bulabilirsiniz.

Darksider III 27 Kasım tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasada olacak.

Standard Edition ($59.99)

Oyunun kopyası

Ön sipariş bonusu: Armor Skin



Collector's Edition ($149.99)

Oyunun kopyası

Soundtrack

Fury figürü 29cm / 11¨

Premium kutu

SteelBook

Apocalypse Edition ($399.99)

Oyunun kopyası

Soundtrack

Amulent 5cm / 2¨

Fury figürü 29cm / 11¨

Vulgrim figürü 25cm / 10¨

War figürü 24cm / 10¨

Death figürü 24cm / 10¨

Duvar afişi 77cm x 100cm / 30¨ x 40¨

Premium kutu 120cm / 47¨

SteelBook



Deluxe Edition ($79.99)

Oyunun kopyası

Oyunun çıkışından sonra yayınlanacak iki ücretli indirilebilir içerik

Ön sipariş bonusu: Armor Skin

Ön sipariş bonusu: 24 saat erken erişim

Ön sipariş bonusu: %10 indirim

Blades & Whip Edition ($99.99)

Oyunun kopyası

Darksiders: Warmastered Edition'ın kopyası (26 Kasım'da oynanabilir)

Darksiders II: Deathinitive Edition'ın kopyası (26 Kasım'da oynanabilir)

Oyunun çıkışından sonra yayınlanacak iki ücretli indirilebilir içerik

Ön sipariş bonusu: Armor Skin

Ön sipariş bonusu: 24 saat erken erişim

Ön sipariş bonusu: %10 indirim