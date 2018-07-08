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Darksiders III 3 ne zaman çıkacak çıkış tarihi
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Darksiders III 3 ne zaman çıkacak çıkış tarihi

Gunfire Games tarafından geliştirilen Darksider III'ün çıkış tarihi Microsoft Store üzerinde listelendi. Buna göre oyun 26 Kasım 2018 tarihinde çıkış yapacak.

Darksiders III için üç farklı sürüm Microsoft Store üzerinden satışa listelendi. Bununla beraber oyunun çıkış tarihide ortaya çıktı.

Yapılan listelemeye göre oyun 26 Kasım 2018 tarihinde çıkış yapacak.

Oyununu listelenen üç farklı sürümü olan Standard, Deluxe ve Blades & Whip'in içeriklerini aşağıda görebilirsiniz.

Yayıncı THQ Nordic Darksiders III'ün 2018'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacağını açıklaması dışında net çıkış tarihini henüz resmi olarak duyurmadı.

Standard Edition

Oyunun kopyası
Ön sipariş bonusu: Armor Skin

Deluxe Edition

Oyunun kopyası
Oyunun çıkışından sonra yayınlanacak iki ücretli indirilebilir içerik
Ön sipariş bonusu: Armor Skin
Ön sipariş bonusu: 24 saat erken erişim
Ön sipariş bonusu: %10 indirim

Blades & Whip Edition

Oyunun kopyası
Darksiders: Warmastered Edition'ın kopyası (26 Kasım'da oynanabilir)
Darksiders II: Deathinitive Edition'ın kopyası (26 Kasım'da oynanabilir)
Oyunun çıkışından sonra yayınlanacak iki ücretli indirilebilir içerik
Ön sipariş bonusu: Armor Skin
Ön sipariş bonusu: 24 saat erken erişim
Ön sipariş bonusu: %10 indirim


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