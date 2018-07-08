Darksiders III 3 ne zaman çıkacak çıkış tarihi

Darksiders III için üç farklı sürüm Microsoft Store üzerinden satışa listelendi. Bununla beraber oyunun çıkış tarihide ortaya çıktı.

Yapılan listelemeye göre oyun 26 Kasım 2018 tarihinde çıkış yapacak.

Oyununu listelenen üç farklı sürümü olan Standard, Deluxe ve Blades & Whip'in içeriklerini aşağıda görebilirsiniz.

Yayıncı THQ Nordic Darksiders III'ün 2018'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacağını açıklaması dışında net çıkış tarihini henüz resmi olarak duyurmadı.

Standard Edition



Oyunun kopyası

Ön sipariş bonusu: Armor Skin



Deluxe Edition

Oyunun kopyası

Oyunun çıkışından sonra yayınlanacak iki ücretli indirilebilir içerik

Ön sipariş bonusu: Armor Skin

Ön sipariş bonusu: 24 saat erken erişim

Ön sipariş bonusu: %10 indirim



Blades & Whip Edition

Oyunun kopyası

Darksiders: Warmastered Edition'ın kopyası (26 Kasım'da oynanabilir)

Darksiders II: Deathinitive Edition'ın kopyası (26 Kasım'da oynanabilir)

Oyunun çıkışından sonra yayınlanacak iki ücretli indirilebilir içerik

Ön sipariş bonusu: Armor Skin

Ön sipariş bonusu: 24 saat erken erişim

Ön sipariş bonusu: %10 indirim