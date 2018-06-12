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Dark Souls ve Bloodborne geliştiricisinden yeni oyun: Sekiro: Shadows Die Twice
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Dark Souls ve Bloodborne geliştiricisinden yeni oyun: Sekiro: Shadows Die Twice

Dark Souls serisi ve Bloodborne ile tanıdığımız From Software yeni oyunu Sekiro: Shadows Die Twice'ı E3 fuarında duyurdu.

Özellikle atmosver ve dövüş sisteminde yakaladıkları büyük başarı ile tanınan Dark Souls serisi ve Bloodborne'nun geliştiricisi From Software, Microsoft'un E3 2018 konferansında yeni oyunu Sekiro: Shadows Die Twice'i duyurdu. Oyun  PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.

Activision'ın yayıncılığını üstlendiği Sekiro: Shadows Die Twice, Japonya Sengoku döneminden ilham alınarak geliştiriliyor. Hatırlayacağınız üzere Dark Souls ve Bloodborne oyunları atmosfer bakımından farklı konulardan ve zaman diliminden ilham almıştı.

Oyunun çıkış tarihi ise 2019'un başı olarak duyuruduldu. Yayınlanan duyuru videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Videodan anlaşıldığı üzere Shadows Die Twice, tıpkı From Software'un diğer oyunları gibi zorlu bir mücadele sunacak.

Sekiro: Shadows Die Twice RPG elementleri içeren bir üçüncü şahıs aksiyon macera oyunu. Tek oyunculu bir yapım olan Sekiro: Shadows Die Twiceda oyuncular görevi efendisini kurtarmak olan sert kalpli bir savaşçı kahramanın rolünü üstlenecek. Oyun 1500'lerin sonunda Japonya Sengoku döneminin yeniden tasarlanmış bir dünyasında geçecek.


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