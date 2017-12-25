Darbe günü sokağa çıkan siviller yargılanmayacak

AKP Sözcüsü Mahin Ünal dün açıklanan 696 sayılı KHk'yla ilgili ‘terör' eylemlerini bastıran kişilerin cezai sorumluluğu olmadığı maddesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Madde sadece 15 Temmuz ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Bu ifade daha sonra gerçekleşen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır” dedi.

DARBEYİ BASTIRMAK İÇİN ÇALIŞANLARIN CEZAİ SORUMLULUĞU OLMAYACAK

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir ünal, Olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle ( KHK) ‘darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket ettiği “ ileri sürülen sivillere cezai sorumsuzluk getirlemesine ilişkin, “ Bu KHK maddesi, 15 Temmuz gecesi 16 Temmuz gününü ifade etmektedir.

Daha sonra gelişen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır. İlerde onlara dönük ve herhangi bir sorumluluk doğmasın diye yapılmamıştır” dedi.

TAŞERON DÜZENLEMESİ

Taşeron düzenlemesi ile yaklaşık 1 milyon insanın sorununu çözmüş bulunuyoruz. Sözünü verdiğimiz taşeron düzenlemesi kanunlaşmış ve çerçevesi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bunun da hayırlı olmasını diliyorum. Uyum yasaları konusunda da çalışmalarımız devam ediyor.

Biz 5 komisyon oluşturduk. Yürütmenin yapılandırılmasını yürüten bir komisyon, yerel yönetimlere ilişkin bir komisyon oluşturduk. Seçim mevzuatın geneline ilişkin bir komisyon, Meclis içtüzüğünün nasıl olacağına dair bir komisyon oluşturuldu.

KUDÜS İÇİN DEKLERASYON YAYINLANDI

İİT zirve başkanı olarak Cumhurbaşkanımız İstanbul'da bir toplartı yaptı.Kudüs'e ilişkin bir deklarosyon yayınlandı. Genel Kurul'da 128 ülkenin oyu ile Trump'ın aldığı kararın geçersiz sayılmasında Cumhurbaşkanımızın liderliğinin önemi çok iyi görülmekte.

Cumhurbaşkanımızın Afrika ziyareti, Afrika ülkelerinin gösterdiği gayretin de bir sonucu. Çarşamba günü Başbakanızın da bir Suudi Arabistan ziyareti olacak.