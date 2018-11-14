Danıştay'a gönderilen skandal dilekçenin sorumluları görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Danıştay'a Öğrenci Andı ile ilgili olarak sunulan temyiz dilekçesinde yer alan ifadeler büyük tepki çekmişti. Önceki gün İYİ Parti ve MHP grup toplantılarında yerden yere vurulan dilekçenin sorumluları görevden alındı. Danıştay'a sunulan Öğrenci Andı dilekçesinde "andımızın eski önemini yitirdiği" ve "Türk milletinin, millet olma bilincine en geç ulaşan milletlerden olduğu" gibi skandal ifadeler yer alıyordu.

Konuyla ilgili değerlendirmesini yapan MEB, dilekçe metninde kusurlu bulduğu 3 ismi görevden aldı. Görevden alınanlar, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve iki avukatı. Bakanlık'ın gerekli "düzenlemeleri" yaptıktan sonra yeni bir ek metni Danıştay'a sunacağı öğrenildi.

SKANDAL METİNDEN SORUMLU TUTULAN 3 İSİM GÖREVDEN ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay'ın Öğrenci Andı kararına itiraz dilekçesinde imzası olan üç kişiyi görevden aldı. Bakanlık, "Öğrenci Andı"na ilişkin Danıştay'a sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve iki avukatı görevden aldı.

BAKANLIK GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPACAK

Bakanlık, "Öğrenci Andı"na ilişkin Danıştay'a sunulan temyiz dilekçesiyle ilgili gerekli düzeltici açıklamaları "ek beyan" şeklinde mahkemeye sunacak.

BAHÇELİ, YERDEN YERE VURDU

MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün parti grubunda konuyu gündeme getirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Danıştay Sekizinci Dairesinin Andımızla ilgili aldığı kararı temyize götüren Milli Eğitim Bakanlığının dilekçesinde tarihi ve sosyolojik olarak örtülemez yanlışlıklar vardır. Bakanlık diyor ki; 'Türkler kendi çağdaşı unsurlara göre ulus bilincine en geç ulaşan topluluktur. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetini kuran kadro zaten gecikmiş olan süreci hızlandırmak için yoğun çaba harcamıştır.' Türkleri millet bilincine en geç ulaşan topluluk olarak değerlendirmek tarih inkarı, tarih ihmali, tarih ihanetidir. Unutmayınız ki, tarihimiz mührü sökülmemiş bir hazinedir. Bu hazinenin talanına müsaade etmeyeceğiz, bu hazinenin karalanmasına onay vermeyeceğiz. Milli Eğitim Bakanımızın temyiz dilekçesini görmediğine veya yoğunluktan dolayı dikkatle bakmadığına inanmak istiyor, bunu ümit ediyoruz. Türk milletine kara çalan zihniyet Orhun Yazıtlarını nereye koyacak? Tarihte kurulan 16 Türk devletini nasıl izah edecek? Türklerin millet bilincine en geç ulaşan topluluk olduğunu söyleyen şahıs direkt sana soruyorum, bunu nasıl yazdın, nasıl iddia ettin, hangi çevrenin mahsulü, nerenin piyonusun? Bu yanlı ve maksatlı değerlendirmelere imza atanlara diyorum ki, asıl sizin sabah akşam Andımızı okumaya ihtiyacınız vardır ve Türk milletinin kim olduğunu, Türklüğün nasıl bir tarih ve sosyolojik derinlikten süzülüp geldiğini öğrenmeniz şarttır, önünüzdeki asıl ödevdir."