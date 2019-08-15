Daniel Sturridge Trabzon'da

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un bir süredir takibinde olan Daniel Sturridge'in annesi Grace Sturridge ile amcası Trabzon'a geldi.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan 29 yaşındaki forvet oyuncusu Daniel Sturridge'in annesi ve amcası Trabzonspor ile görüşmek üzere dün İstanbul'a bugün de saat 12.00'de bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven'le birlikte Trabzon'a geldi.

İç hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yaparak Sertaç Güven ile birlikte alandan ayrılan futbolcunun annesi Grace Sturridge ve amcası Dean Sturridge'in, Trabzonspor yönetimi ile görüşme yapacağı, kulüp tesislerini ve kenti gezeceği, ayrıca bu akşam oynanacak Trabzonspor-Sparta Prag mücadelesini de tribünden takip edeceği öğrenildi. Yapılacak görüşmelerde mutabakat sağlanması durumunda ise Daniel Sturridge'in Trabzon'a davet edileceği belirtildi.