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Dali Maskesinin Anlamı Nedir?
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Gündem - - Editör: Mine KARACA

Dali Maskesinin Anlamı Nedir?

Son zamanlarda La Casa De Papel dizisinin popüler olmasıyla birlikte Salvador Dali maskeleri de gündeme gelmiştir. Salvador Dali geçmişte ki ünlü ressamlardan biridir. Fakat onu diğerlerinden ayıran hayata bakış açısı olmuştur. Salvador Dali toplumun uyduğu kuralları kabul etmemiş bir nevi etik olan şeyleri benimsememiştir. Bu onun karakteri için özgün bir şeydir. Bu seçimleri yüzünden pek çok kez dışlanmıştır fakat hiç vazgeçmemiştir. Salvador Dali ahlak unsurlarını kabul etmeyen bir ressamdır. Çok yetenekli ve karakteri özgün bir insan olarak tarihe kazınmıştır.

La Casa De Papel Dizisi Salvador Maskesi Kullanarak Ne Anlatmak İstemiştir?

"Dali Maskesinin Anlamı Nedir?" şeklinde bir soru görüldüğünde insanların aklına ilk olarak La Casa De Papel dizisi gelmektedir. Çünkü La Casa De Papel dizisinde soyguncular Salvador Dali'nin maskesini takmaktadırlar. Bunun anlamı ise Salvador Dali'nin toplum etiğini kabul etmemesi ve kendi düşüncelerini savunmasıdır. La Casa De Papel dizisinde karakterler diğer insanlara kafa tutarak kendileri için bir şey başarmak istemektedirler.

La Casa De Papel dizisinde soyguncular İspanyol darphanesini soyarak hayallerine kavuşmayı istemektedirler. Onlar da kendi düşüncelerine sahip çıkarak toplumun etiğine aykırı davranmayı seçmişlerdir. Bu sebeple Salvador Dali maskesini tercih etmektedirler. Dizide Salvador Dali'nin maskesini takarak izleyicilere düşünce biçimlerini yansıtmaya çalışmışlardır. İnsanlara etkili mesaj vererek izleyicileri içlerine çekmeyi başarmışlardır.

Salvador Dali ve Aykırılık

Her insanın kendine ait düşünceleri yaşam tarzı vardır. Her insan kendi doğrularıyla hareket edebilme özgürlüğüne sahiptir. Fakat o yıllarda Salvador Dali bazı zamanlar da zor günler geçirsede düşüncesinden hiç vazgeçmeyerek kararlılığını ortaya koymuştur. Aykırılık ve düşünce tarzı kişiden kişiye değişebilmektedir. Fakat hayatta bir düşünceyi savunmak tamamen kişisel bir tercihtir. İnsanlar düşünceleri yüzünden yargılanmamalı, herkes kendi alanında ve özgürlüğüne göre hareket edebilmelidir. Salvador Dali bu düşünceleri savunarak sanatıyla ve aşkıyla hayatını devam ettirmeye çalışmıştır.


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