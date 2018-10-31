Dalan'ın adaylığı Nisan 1 şakasına döndü

MHP tarafından İstanbul büyük şehir belediye başkan adayı olarak gösterileceğine dair haberler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Bedrin Dalan. bana ne bir teklif geldi, nede benim niyetim var. Ben aklımı peynir ekmekle mi yedim dedi.

SORULARI CEVAPLADI

Yeditepe Üniversitesi kurucu ve Onursal Başkanı olan Bedrettin Dalan bugün Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nin tanıtım toplantısında iddiaları cevaplandırdı.

İNSANLIĞIN HİZMETİNDE ÇALIŞIYORUM

Yeditepe Üniversitesi'nin bilimsel çalışmalarına değinen Dalan, "İnsanlığa faydalı olacak buluşlar, patentler üniversitemizde arka arkaya devreye sokuluyor. Bu kadar güzel, mutlu bir işim varken aklımı peynir ekmekle mi yedim de siyasete gireceğim ben.

Bundan sonra İstanbul'a hizmet edecek bir sürü genç, güzel, yakışıklı insanlarımız olacaktır.

SİYASETLE İŞİM OLMAZ

Allah onların önünü açsın. Adaylarımıza başarılar diliyorum. Hiç bir şekilde teklif gelmedi. Gelse de kabul etmeyeceğim. Şu saatten sonra siyasetle işim olmaz. Hangi parti olursa olsun tekliflere kapalıyım şeklinde konuştu.