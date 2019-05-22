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Dağ fare doğurdu! YSK gerekçesi şaşkınlık uyandırdı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Dağ fare doğurdu! YSK gerekçesi şaşkınlık uyandırdı

YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin gereçkeli kararı açıklandı. Karar'da sandıklarda oy çalındığı yolundaki AKP iddiaları boşa çıkarıldı. YSK raporunda bu hususda bir ibare yer almadı.

YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin gereçkeli kararı açıklandı. Karar'da sandıklarda oy çalındığı yolundaki AKP iddiaları boşa çıkarıldı. YSK raporunda bu hususda bir ibare yer almadı.

17 GÜN SONRA AÇIKLANDI

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali yönündeki kararından sonra iptal gerekçesi yaklaşık 17 gün sonra açıklandı. YSK'nın gerekçeli kararında 754 sandık kurulu başkanının kanuna aykırı olarak belirlenmesi sebebiyle seçimin sonucuna etki edildiği belirtildi.

ÇALINTI YOK

Gerekçeli kararda Cumhur ittifakı'nın oyların çalındığı iddiasıyla ilgili ise bir açıklama yer almadı.

250 SAYFADA ÖZETLENDİ

YSK, 31 Mart'da İstanbul'da iptal ettiği Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal gerekçesini açıkladı. 250 sayfalık gerekçeli karar YSK'nın internet sitesinden yayımlandı.

GEREKÇELİ KARAR KAFALARI KARIŞTIRDI

Gerekçeli kararın 200 sayfasında, İstanbul ilçe Seçim Kurulları'nın sınırlı, ölü seçmen ve sandık kurullarıyla ilişkin araştırma sonuçları ve bu araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

İPTAL GEREKÇESİ SANDIK BAŞKANLARI GÖSTERİLDİ

Gerekçe'nin 15 sayfalık bölümünde ise kararın net gerekçesi yer alıyor. Kararın geri kalan bölümü ise muhalefet şerhlerniden oluşuyor. YSK'nın seçimi iptal etmeinde temel dayanak sandık kurullarında yer alan sandık kurulu başkanlarının kamu görevli olması gösteriliyor.


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