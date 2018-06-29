Cyberpunk 2077 ve İstanbul 2077 fragmanı!

Bundan tam 5 yıl önce kısa bir teaser videosuyla duyurulan Cyberpunk 2077, elle tutulabilir ilk fragmanına E3 2018'de kavuştu.

Genel olarak oyunun çevresini ve atmosferini yakından tanıtan video için İstanbul 2077 isimli bir altenatif yapıldı.

Bir hayran tarafından yapılan video gerçektende Cyberpunk 2077 fragmanından aşağı kalmayacak cinsten.

Yayınlanan İstanbul 2077 videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Onun altındanda orjinal Cyberpunk 2077 videosunu bulabilirsiniz.

Cyberpunk 2077 çıkış tarihi!

Yayınlanan videolardan sonra oyun severler Cyberpunk 2077'nin ne zaman piyasada olacağını merak etmeye başladı. Peki Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak? Oyunun çıkış tarihi açıklandı mı? İşte CD Projekt RED'in CEO'su tarafından yapılan açıklama.

Polonyalı websitesi Bankier'e konuşan CD Projekt RED CEO'su Adam Kicinski Cyberpunk 2077'nin şu anda pre-alpha aşamasında yani ilk test aşamasından önceki geliştirme aşamasında olduğunu doğruladı.

Adam Kicinski oyunun pre-alpha aşamasında olması ve final sürümünü yansıtmaması sebebiyle E3 2018 demosunun sadece kapalı kapılar ardında gösterildiğini söyledi ve E3 2018 demosunun oyunun en çok cilalanmış kısmı olduğunu belirtti.



Adam Kicinski oyunun üzerinde 350 kişi çalıştığını ve bu sayının giderek arttığını da ekledi.

Cyberpunk 2077 PlayStation 4, Xbox One ve PC için geliştiriliyor. Çıkış tarihi açıklanmadı. Yapılan açıklamara bakılacak olursada Cyberpunk 2077'nin çıkması için hala uzun bir süre var gibi gözüküyor.