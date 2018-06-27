Bundan tam 5 sene önce kısa bir teaser fragmanıyla yayınlanan Cyberpunk 2077 için elle tutulabilir ilk fragman E3 2018 fuarında geldi.

Her ne kadar oyuncular uzun soluklu bir oynanış videosu beklesede yayınlanan kısa video bile biz oyuncuları heyecanlandırmaya yetti.

The Witcher'ın yapımcıları tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077 gelecek temasını işleyen bir FPS RGP oyunu olacak. Peki oyun ne zaman çıkacak?

Cyberpunk 2077 çıkış tarihi!

Yayınlanan videolardan sonra oyun severler Cyberpunk 2077'nin ne zaman piyasada olacağını merak etmeye başladı. Peki Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak? Oyunun çıkış tarihi açıklandı mı? İşte CD Projekt RED'in CEO'su tarafından yapılan açıklama.

Polonyalı websitesi Bankier'e konuşan CD Projekt RED CEO'su Adam Kicinski Cyberpunk 2077'nin şu anda pre-alpha aşamasında yani ilk test aşamasından önceki geliştirme aşamasında olduğunu doğruladı.

Adam Kicinski oyunun pre-alpha aşamasında olması ve final sürümünü yansıtmaması sebebiyle E3 2018 demosunun sadece kapalı kapılar ardında gösterildiğini söyledi ve E3 2018 demosunun oyunun en çok cilalanmış kısmı olduğunu belirtti.



Adam Kicinski oyunun üzerinde 350 kişi çalıştığını ve bu sayının giderek arttığını da ekledi.

Cyberpunk 2077 PlayStation 4, Xbox One ve PC için geliştiriliyor. Çıkış tarihi açıklanmadı. Yapılan açıklamara bakılacak olursada Cyberpunk 2077'nin çıkması için hala uzun bir süre var gibi gözüküyor.