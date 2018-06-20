Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Cyberpunk 2077'de yükleme ekranı olmayacak
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Cyberpunk 2077'de yükleme ekranı olmayacak

The Witcher'ın geliştiricisi CD Projekt RED tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077 için yeni bir detay ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda duyurulan ve ardından derin bir sessizliğe gömülen Cyberpunk 2077 için yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Son olarak E3 2018 konferansında oynanış videosu göremesekte elle tutulabilir bir fragman yayınlanmıştı. Oyunun genel atmosferini anlatan videonun yanında oyunla ilgili yeni detaylarda açıklanmıştı. Haritasının The Witcher'dan büyük olacağı Cyberpunk 2077 FPS ve rol yapma oyunu olacak. Bunların yanında oyunla ilgili yeni bir detay geldi.

CD Projekt RED tasarım yönetmeni Kyle Rowley tarafından yapılan açıklamada Cyberpunk 2077'de yükleme ekranlarının olmayacağı söylendi. Rowley'ın dediğine göre sadece oyunun başlangıcında bir defa yükleme yapılacak ve ardından başka bir yükleme ekranı ile karşılaşmayacağız.

Daha önce açıklandığı üzere, Cyberpunk 2077 San Francisco ile Los Angeles'tan esinlenerek tasarlanmış Night City adlı şehirde geçecek. Şehir 6 bölgeden oluşacak ve bu her bir bölge kendine özgü olacak. Şehirde binalara girebileceksiniz ve mega binalarda birden fazla kat olacak ve tek bir bina içerisinde dahi keşfedilecek çok sayıda şey olacak.

Cyberpunk 2077, henüz açıklanmayan bir tarihte PlayStation 4, Xbox One ve PC çıkış yapacak. Daha fazla detay geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Frostpunk survivor modu eklendi
Cyberpunk 2077'de yükleme ekranı olmayacak
The Last of Us: Part 2 multiplayer - çok oyunculu olacak mı?
Fallout 76'nın ön sipariş fiyatı cep yakıyor
PUBG Steam'de indirime girdi!
Hainler Hakkari'de saldırdı 2 asker şehit
Ezhel Sercan İpekçioğlu ilk duruşmada tahliye edildi
The Surge 2 oynanış videosu
Steam Windows XP ve Windows Vista desteğini çekiyor
-
Çok Okunanlar
Jurassic World Fallen Kingdom - Yıkılmış Krallık için eleştiri ve yorumlar
Jurassic World Fallen Kingdom - Yıkılmış Krallık için eleştiri ve yorumlar
Başbakan Binali Yıldırım bedelli askerlik için kesin konuştu - Seçimden sonra bedelli çıkacak mı?
Başbakan Binali Yıldırım bedelli askerlik için kesin konuştu - Seçimden sonra bedelli çıkacak mı?
Süleyman Soylu: FETÖ hücreleri darbe planlıyor
Süleyman Soylu: FETÖ hücreleri darbe planlıyor
WhatsApp hangi telefonlardan desteğini kesiyor
WhatsApp hangi telefonlardan desteğini kesiyor
Thor'u canlandıran Chris Hemsworth, Avengers 4'ü anlattı!
Thor'u canlandıran Chris Hemsworth, Avengers 4'ü anlattı!
FIFA 2019 duyuruldu! Oyunun ön sipariş fiyatı, çıkış tarihi belli oldu
FIFA 2019 duyuruldu! Oyunun ön sipariş fiyatı, çıkış tarihi belli oldu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Frostpunk survivor modu eklendi
Frostpunk survivor modu eklendi
Cyberpunk 2077'de yükleme ekranı olmayacak
Cyberpunk 2077'de yükleme ekranı olmayacak
The Last of Us: Part 2 multiplayer - çok oyunculu olacak mı?
The Last of Us: Part 2 multiplayer - çok oyunculu olacak mı?
Fallout 76'nın ön sipariş fiyatı cep yakıyor
Fallout 76'nın ön sipariş fiyatı cep yakıyor
PUBG Steam'de indirime girdi!
PUBG Steam'de indirime girdi!
Hainler Hakkari'de saldırdı 2 asker şehit
Hainler Hakkari'de saldırdı 2 asker şehit
Ezhel Sercan İpekçioğlu ilk duruşmada tahliye edildi
Ezhel Sercan İpekçioğlu ilk duruşmada tahliye edildi
The Surge 2 oynanış videosu
The Surge 2 oynanış videosu
Steam Windows XP ve Windows Vista desteğini çekiyor
Steam Windows XP ve Windows Vista desteğini çekiyor
World of Tanks, Buffon ile Dünya Kupasına merhaba dedi
World of Tanks, Buffon ile Dünya Kupasına merhaba dedi
PlayStation 4'e özel geliştirilen Spider-Man için oynanış videosu yayınlandı
PlayStation 4'e özel geliştirilen Spider-Man için oynanış videosu yayınlandı
The Elder Scrolls: Legends duyurusu!
The Elder Scrolls: Legends duyurusu!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık