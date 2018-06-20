Cyberpunk 2077'de yükleme ekranı olmayacak

Geçtiğimiz yıllarda duyurulan ve ardından derin bir sessizliğe gömülen Cyberpunk 2077 için yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Son olarak E3 2018 konferansında oynanış videosu göremesekte elle tutulabilir bir fragman yayınlanmıştı. Oyunun genel atmosferini anlatan videonun yanında oyunla ilgili yeni detaylarda açıklanmıştı. Haritasının The Witcher'dan büyük olacağı Cyberpunk 2077 FPS ve rol yapma oyunu olacak. Bunların yanında oyunla ilgili yeni bir detay geldi.

CD Projekt RED tasarım yönetmeni Kyle Rowley tarafından yapılan açıklamada Cyberpunk 2077'de yükleme ekranlarının olmayacağı söylendi. Rowley'ın dediğine göre sadece oyunun başlangıcında bir defa yükleme yapılacak ve ardından başka bir yükleme ekranı ile karşılaşmayacağız.

Daha önce açıklandığı üzere, Cyberpunk 2077 San Francisco ile Los Angeles'tan esinlenerek tasarlanmış Night City adlı şehirde geçecek. Şehir 6 bölgeden oluşacak ve bu her bir bölge kendine özgü olacak. Şehirde binalara girebileceksiniz ve mega binalarda birden fazla kat olacak ve tek bir bina içerisinde dahi keşfedilecek çok sayıda şey olacak.

Cyberpunk 2077, henüz açıklanmayan bir tarihte PlayStation 4, Xbox One ve PC çıkış yapacak. Daha fazla detay geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.