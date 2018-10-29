Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN

Hüseyin TANRIKULU

Cumhuriyet Düşünceleri

Şanlı bir bağımsızlık ve istiklal mücadelesi sonunda Büyük Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asırlık ömrü her şeye rağmen büyük milletimizin tarihinde övünçle geçen yıllar olmuştur.
 
Demokrasiyle taçlandırdığımız Cumhuriyet rejimi, ülkemizi çağdaşlarımızın önüne geçme ve olabildiğince hızlı kalkınma mücadelesinin nimetlerine kavuşma açısından asla küçümsenemeyecek bir durumda olduğumuzun güzel hikayeleriyle övünmemize vesile olacak bir durumdadır.
 
Demokrasiyle kalkınmak ve gelişmek, halkın iradesini birinci planda tutarak ve halka rağmen geliştirilmeye çalışılan düşmanlıkları bertaraf ederek yolumuza devam etmek, aziz milletimizin başarısıdır.
 
Bu başarı, sadece siyasi sistemin yaşatılmasından ibaret olmayıp, hiç bir şeyi olmayan ve büyük bir mücadele sonucu korunan Vatan topraklarında kalkınmış, gelişmiş ve gelişmekte olan Büyük Milletimize  ait bir başarının ta kendisidir.
 
Türkiye dostu az, düşmanı çok bir ülke olmanın sıkıntılarına, ülkemize karşı yaşatılmaya çalışılan husumetlere, fiilen ortaya konulan ihanet olaylarına, bölücülüğün güçlendirilmesine dair tüm düşmanca çabalara rağmen dimdik ayakta ve Cumhuriyet rejiminin faziletleri ve demokrasimizin olgunluğu sayesinde de geleceğine güvenle bakabilen bir ülkedir.
 
Bu kazanımlarımızı elbette Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu ve milletimizin benimsediği cumhuriyet rejimi sayesinde sağlıyoruz.
 
Bu keyfiyeti asla unutmamalıyız. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin kıymetini bilmeli, millet iradesi ve hür seçimler ve tercihlerle başa getirdiği hükümetlerin ve devlet kadrolarının kıymetini bilmeliyiz..
 
Bunun için de etrafımızdaki ülkelerin durumlarına bakmak yeterlidir.
 
Türkiye Cumhuriyeti'ni dünya üzerinde sözü geçen ve her konuda ne diyeceği merak edilen itibarlı bir devlet olarak yaşatmak hepimizin boyun borcu ve mecburiyetimizdir.
 
Cumhuriyet Bayramımız kutlu, Devletimiz " Ebed Müddet " var ve payidar olsun.
  YORUM YAP / YORUM OKU
HÜSEYİN TANRIKULU DİĞER YAZILARI
29 EKİ
2018
Cumhuriyet Düşünceleri
28 EKİ
2018
Rüşvet Dağıtmakla...
28 EKİ
2018
Düzgün Yaşamak
24 EKİ
2018
Cinayet Tiyatrosu
22 EKİ
2018
Bir Hatıra ve Suudiler...
20 EKİ
2018
Bir Vahşet Örneği
19 EKİ
2018
Kuraklık
18 EKİ
2018
Bedevilik
16 EKİ
2018
Spor Takıntısı
13 EKİ
2018
Muamma mı?
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
-
Çok Okunanlar
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi
Fox TV'nin final kararı aldığı dizi TV8'e transfer oluyor
Fox TV'nin final kararı aldığı dizi TV8'e transfer oluyor
Melih Göğebakan Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi
Melih Göğebakan Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi
Cezaevinden firar etti Facebook'ta ölüm ilanı verdi
Cezaevinden firar etti Facebook'ta ölüm ilanı verdi
Arda Turan olayında şok gelişme! Aslıhan Doğan evi terk etti
Arda Turan olayında şok gelişme! Aslıhan Doğan evi terk etti
Hangi ürünlerde enflasyon indirimi yapılacak tam liste - Enflasyonla topyekun mücadele kampanyası
Hangi ürünlerde enflasyon indirimi yapılacak tam liste - Enflasyonla topyekun mücadele kampanyası
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni havalimanı açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni havalimanı açılışında konuştu
Tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu!
Tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu!
Çamurdan Elektrik Üretiliyor!
Çamurdan Elektrik Üretiliyor!
2 Askerimiz Donarak Şehit Oldu
2 Askerimiz Donarak Şehit Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menbiç'e harekat sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menbiç'e harekat sinyali
Şahika Ercümen'den bir dünya rekoru daha!
Şahika Ercümen'den bir dünya rekoru daha!
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı
Umuda yolculuğun 'Zehra'sı
Umuda yolculuğun 'Zehra'sı
Beşiktaş Alman golcüyü yeniden getiriyor
Beşiktaş Alman golcüyü yeniden getiriyor
WhatsApp'a yeni renkler geliyor
WhatsApp'a yeni renkler geliyor
Otobüs firmalarından bilet fiyatlarında indirim kararı
Otobüs firmalarından bilet fiyatlarında indirim kararı
Avrupa Parlamentosu Kaşıkçı olayıyla ilgili harekete geçti
Avrupa Parlamentosu Kaşıkçı olayıyla ilgili harekete geçti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık