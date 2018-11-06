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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın; Amerika bizi kandıramaz
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın; Amerika bizi kandıramaz

ABD'nin PKK'nın üst düzey yöneticilerinin başına koyduğu 12 milyon dolarlık ödülü değerlendiren sözcü İbrahim Kalın,' Amerika bizi kandıramaz. YPG'yi ve PYD'yi birbirinden ayırıyoruz diyerek bizi kandıramazlar' şeklinde konuştu.

ABD'nin PKK'nın üst düzey yöneticilerinin başına koyduğu 12 milyon dolarlık ödülü değerlendiren İbrahim Kalın," Amerika bizi kandıramaz. YPG'yi ve PYD'yi birbirinden ayırıyoruz diyerek bizi kandıramazlar" şeklinde konuştu.

İHTİYATLA KARŞILIYORUZ

Bir TV kanalında kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD'nin ödül konusunu ihtiyatla karşılıyoruz. Birden bire ABD'nin bu tavrının bizi aldatacağını sanıyorlarsa aldanıyorlar. ABD bizi kandıramaz" dedi.

ZATEN ÇOK GECİKİLMİŞ BİR HAREKET

Sözcü Kalın, "Zaten gereğinden fazla gecikilmiş bir durum. PKK terör örgütüne ABD şimdiye kadar net bir tavır koyamadı. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Terör örgütünü diğer örgütlerden ayırıyoruz diyerek bizi kandıramazlar" şeklinde konuştu.


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