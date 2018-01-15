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Cumhurbaşkanlığı: ABD, endişe verici adımlar atıyor
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Cumhurbaşkanlığı: ABD, endişe verici adımlar atıyor

ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'den kuracağı 'sınır güvenlik gücü'ne Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki geldi.

Türkiye'nin artık operasyon için son hazırlıklarını yaptığı Afrin bölgesinde, terör örgütü YPG'den oluşan 30 bin kişilik 'sınır güvenlik gücü' kuracağı açıklamasını yapan ABD'ye Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki geldi. ABD'li makamların YPG'yi desteklemeye devam edeceği yönündeki açıklamalarının ardından basının karşısına geçen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,"Terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur" dedi.

Türkiye'nin "Afrin'e operasyon" söylemlerinin çoğaldığı dönemde ABD'den gelen adım iki ülke arasında yeni bir krize neden oldu. DEAŞ operasyonu bahanesiyle terör örgütü YPG'ni silahlandıran ABD yönetimi, Türkiye'nin güney sınırında bir terör devletinin de yolunu açmış oldu. Afrin'deki YPG varlığına yönelik operasyon planları yapan Türkiye'ye karşı ABD yönetimi, Suriye'de 30 bin kişilik Sınır Güvenlik Gücü oluşturacağını açıkladı.

İBRAHİM KALIN: "TÜRKİYE'NİN HER TÜRLÜ MÜDAHALE HAKKI MAHFUZDUR"

"Bu durumun kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar çerçevesinde, adı ve şekli ne olursa olsun her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini sınırları içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecektir. Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur."


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