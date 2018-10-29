Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni havalimanı açılışında konuştu

İstanbul'un yeni havalimanının açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla gerçekleşti. Adının ne olacağı konusunda çeşitli tartışmaların yapıldığı üçüncü havalimanının adı İstanbul Havalimanı oldu. Düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verirken Atatürk Havalimanı'nın da aynı adıyla hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

Tören, Erdoğan'ın havalimanına gelişiyle başladı. Burada ailesi tarafından karşılanan Erdoğan, uçuş için ilk bileti aldı. Gerçekleştirdiği konuşmasında İstanbul'a 3. havalimanını kazandırdıkları için büyük gurur yaşadıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı, "İstanbul bizim sadece en büyük şehrimiz değil, aynı zamanda ülkemizin en değerli markasıdır. Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu büyük eser işte bunun için adını İstanbul verdik. Atatürk Havalimanımız, burası tam kapasiteyle hizmete girdiğinde ticari seferlere kapanacak olmakla birlikte havalimanı vasfını koruyacak” dedi.

“ATATÜRK HAVALİMANI AYNI İSİMLE HİZMET VERMEYİ SÜRDÜRECEKTİR”

Atatürk havalimanının hizmet vermeye devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, “Gerek havacılık fuarları gerekse başka birtakım faaliyetler için Atatürk Havalimanı aynı isimle hizmet vermeyi sürdürecektir. Bu projenin finansmanında, herhangi bir Hazine garantisi veya benzeri bir taahhüt söz konusu değildir. Bu dev projenin etüdünden inşasına ve işletmesine kadar her aşamasında emeği geçen, katkısı olan kamu kurumlarımıza, bankalarımıza, yüklenici firmalara, taşeronlara, mimarından mühendisine tabii hepsinden öte işçisine teşekkür ediyorum. Havalimanı hem mimarisi hem inşası hem işletmesi hem finansmanıyla gerçekten ülkemizin yüz akı, dünyada da örnek olacak bir projedir” dedi.