Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington Post Gazetesi'ne makale yazdı

"Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynıdır. Geçtiğimiz hafta Yeni Zelanda'nın Christchuch şehrinde yaşanan terör saldırılarında 50 masum insan şehit oldu. Cuma namazı için yerel camilerde toplanan düzinelerce Müslüman, saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Cinayet silahlarının üzerinde ve teröristin internet ortamında yayımladığı manifestoda çok sayıda tarihi referansa rastlandı. Teröristin Türkiye'ye ve şahsıma birçok kez atıfta bulunması hem manidar hem de üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur."

Gelecekte yaşanabilecek saldırıların engellenmesi için Türk istihbarat ve emniyet birimlerinin Yeni Zelanda ve diğer ülkelerle işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, dost ve müttefiklerimizle birlikte tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz mesajlarına da yer verdi.