Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Mitinginde Savunma Sanayisinin Önemine Vurgu Yaptı

Türkiye'nin lideri ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Sakarya mitingine katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın konuşmasında vurguladığı ana tema, Türkiye'nin savunma sanayisindeki güçlenme ve azimle ilgiliydi.

Erdoğan, Türkiye'nin huzur ve güven içinde yaşamak istemesi durumunda yapılması gereken işin, güçlü bir orduya ve etkili bir savunma sanayine sahip olmak olduğunu belirtti. Başka ülkeler için belki tercih meselesi olabilecek durumların, Türkiye için bir mecburiyet olduğunu ifade etti.

Savunma sanayisinin sadece bir seçenek olmadığını, aynı zamanda Türkiye için bir beka meselesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği başarıları örneklerle destekledi. Kaan savaş uçağı, Anadolu gemisi, Akıncı İHA, Kızılelma füze sistemi gibi projelerin Türkiye'nin savunma gücünü artırdığını ve ülkeyi daha güvenli hale getirdiğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin son 21 yılda savunma sektörüne yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladığını belirterek, bu alanda hem güvenlik hem de ihracat anlamında önemli adımlar attıklarını ifade etti. Ülkenin savunma sanayisindeki yükselen hedefler doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Savunma sanayisinin Türkiye için sadece milli güvenliğin sağlanması açısından değil, aynı zamanda ekonomik anlamda da önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, geçen yıl 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç ederek 5,5 milyar dolarlık rekor bir ihracat tutarına ulaşıldığını belirtti. Sakarya'nın, bu mücadelede ülkenin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu ve savunma sanayisindeki başarıya önemli katkı sağladığını dile getirdi.