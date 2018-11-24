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Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı
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Politika - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 2019 yerel seçimleri öncesi partisinin 40 belediye başkan adayını canlı yayında açıklıyor.

AK Parti'de 14'ü büyükşehir olmak üzere 40 belediye başkan adayının isimleri belli oluyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, canlı yayında partisinin belediye başkan adaylarını açıklıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, yerel seçimle ilgili iddialı mesajlar verdi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA BAĞLIYIZ"

Konuşmamın başında Devlet Bahçeli'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de AK Parti, olarak ülkemizin beka dayanağı olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı'na bağlılığını ilan ediyoruz. 3 büyükşehirde aday çıkarmama kararı için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bahçeli'nin ifadesiyle zillet ittifakı karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Zira bu ittifakın içinde milletperverliğe karşı ne ararsanız var. Terör örgütünün destek verdiği partinin içinde olduğu ittifaktan hayır çıkar mı? Bugün bazı medya yayınlarında da gördüğümüz gibi, çocukları dağa kaçırıp onlara neler yapıldığını görüyoruz. Şu anda ana muhalefet partisi bu tür oluşumla, Kandil'den aldıkları icazet ile bir araya gelen oluşumu, benim milletim onları nasıl çukurlara gömdüyse sandığa da gömecektir. Çok çalışacağız.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir. Biz ülkenin ve milletin geleceği için yaptığımız ittifakı sonraki nesillere de miras olarak bırakacağız. Bir kez daha Sayın Bahçeli ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime bu kutlu yürüyüşe verdikleri destek için teşekkür ediyorum.

31 Mart yerel seçimlerindeki 40 adayı açıklamak için bir aradayız. Bu isimleri sizlerle paylaşmadan önce, milletimize nasıl bir mahalli idareler vizyonu sunacağımızı anlatmak istiyorum.

MART AYINA KADAR YOĞUN MESAİ

Şunu unutmayın, AK Parti'nin her bir gönüllüsü, her mahalle, her köyde kapısını çalmadık, elini sıkmadık vatandaş bırakmayacak. Buna var mıyız? Sağ olun.

Bakın başlayacak mıyız demiyorum, sürdürecek miyiz diyorum. Oy vermeyen vatandaşlarımızı saflarımıza katmaya çalışacağız. Oy vermeyenlere de hizmet götürerek onların da kalplerini kazanmaya çalışacağız. AK Parti'nin hedefi yüzde yüzü kazanmaktır. Biz oy oranımız düşünce iktidar tehlikede olduğu için değil, milletimizin kalbindeki yerimizden irtifa kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Yükseldiğimizde de gönüllerdeki yerimiz sağlam olduğu için seviniyoruz.

1994 öncesi İstanbul'dan bahsedeceğim size... Musluklardan suyu akmayan, binasının önünden çöpü toplanmayan, kaldırımı zaten olmayan, mahallesine çamurdan girilmeyen, ulaşımı yetersiz, iletişimi kopuk... Çocuklarını güvenli bir şekilde salamayan insanı vizyonunuzla heyecanlandıramazsınız. İnsanın varoluşundan gereksinim duyduğu barınma, giyinme, yeme, güvenlik ihtiyaçlarını sağlamanız gerekiyor. AK Parti tıpkı hükümet yönetiminde olduğu gibi, belediyecilikte de ülkenin gelişmesini hedeflemiştir. Bugün şehirlerimizi hayat kalitemizi nasıl yükselteceğimizi tartışıyoruz. Dün yıkık dökük yapılardan bahsediyorduk, bugün yüksek binaları tartışıyoruz. Akıllı şehirlerden bahsediyoruz. Bunları çoğaltmak mümkündür. Ülkemiz geliştikçe milletimizin olaylara bakışının değiştiğini görüyoruz.

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2019

Adıyaman: Süleyman Kılınç

Amasya: Cafer Özdemir

Antalya: Menderes Türel

Ardahan: Yunus Baydar

Artvin: Mehmet Kocatepe

Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman: Murat Güneştekin

Bayburt: Fatih Yumak

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bolu: Fatih Metin

Burdur: Deniz Kurt

Bursa: Alinur Aktaş

Denizli: Osman Zolan

Diyarbakır: Cumali Atila

Düzce: Faruk Özlü

Elazığ: Şahin Şerefoğulları

Erzurum: Mehmet Sekmen

Gaziantep: Fatma Şahin

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane: Ercan Çimen

Hakkari: Cüneyt Epcim

Kahramanmaraş: Hayrettin Güngör

Karabük: Burhanettin Uysal

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kayseri: Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale: Mehmet Saygılı

Kırklareli: Burak Süzülmüş

Kilis: Mehmet Abdi Bulut

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Malatya: Selahattin Gürkan

Nevşehir: Rasim Arı

Niğde: Emrah Özdemir

Ordu: Hilmi Güler

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Mustafa Demir

Sinop: Ali Çöpçü

Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak: Mehmet Yarka

Tekirdağ: Mestan Özcan

Yalova: Yusuf Ziya Öztabak


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