Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı

AK Parti'de 14'ü büyükşehir olmak üzere 40 belediye başkan adayının isimleri belli oluyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, canlı yayında partisinin belediye başkan adaylarını açıklıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, yerel seçimle ilgili iddialı mesajlar verdi.
"CUMHUR İTTİFAKI'NA BAĞLIYIZ"
Konuşmamın başında Devlet Bahçeli'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de AK Parti, olarak ülkemizin beka dayanağı olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı'na bağlılığını ilan ediyoruz. 3 büyükşehirde aday çıkarmama kararı için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bahçeli'nin ifadesiyle zillet ittifakı karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.
"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"
Zira bu ittifakın içinde milletperverliğe karşı ne ararsanız var. Terör örgütünün destek verdiği partinin içinde olduğu ittifaktan hayır çıkar mı? Bugün bazı medya yayınlarında da gördüğümüz gibi, çocukları dağa kaçırıp onlara neler yapıldığını görüyoruz. Şu anda ana muhalefet partisi bu tür oluşumla, Kandil'den aldıkları icazet ile bir araya gelen oluşumu, benim milletim onları nasıl çukurlara gömdüyse sandığa da gömecektir. Çok çalışacağız.
BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR
Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir. Biz ülkenin ve milletin geleceği için yaptığımız ittifakı sonraki nesillere de miras olarak bırakacağız. Bir kez daha Sayın Bahçeli ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime bu kutlu yürüyüşe verdikleri destek için teşekkür ediyorum.
31 Mart yerel seçimlerindeki 40 adayı açıklamak için bir aradayız. Bu isimleri sizlerle paylaşmadan önce, milletimize nasıl bir mahalli idareler vizyonu sunacağımızı anlatmak istiyorum.
MART AYINA KADAR YOĞUN MESAİ
Şunu unutmayın, AK Parti'nin her bir gönüllüsü, her mahalle, her köyde kapısını çalmadık, elini sıkmadık vatandaş bırakmayacak. Buna var mıyız? Sağ olun.
Bakın başlayacak mıyız demiyorum, sürdürecek miyiz diyorum. Oy vermeyen vatandaşlarımızı saflarımıza katmaya çalışacağız. Oy vermeyenlere de hizmet götürerek onların da kalplerini kazanmaya çalışacağız. AK Parti'nin hedefi yüzde yüzü kazanmaktır. Biz oy oranımız düşünce iktidar tehlikede olduğu için değil, milletimizin kalbindeki yerimizden irtifa kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Yükseldiğimizde de gönüllerdeki yerimiz sağlam olduğu için seviniyoruz.
1994 öncesi İstanbul'dan bahsedeceğim size... Musluklardan suyu akmayan, binasının önünden çöpü toplanmayan, kaldırımı zaten olmayan, mahallesine çamurdan girilmeyen, ulaşımı yetersiz, iletişimi kopuk... Çocuklarını güvenli bir şekilde salamayan insanı vizyonunuzla heyecanlandıramazsınız. İnsanın varoluşundan gereksinim duyduğu barınma, giyinme, yeme, güvenlik ihtiyaçlarını sağlamanız gerekiyor. AK Parti tıpkı hükümet yönetiminde olduğu gibi, belediyecilikte de ülkenin gelişmesini hedeflemiştir. Bugün şehirlerimizi hayat kalitemizi nasıl yükselteceğimizi tartışıyoruz. Dün yıkık dökük yapılardan bahsediyorduk, bugün yüksek binaları tartışıyoruz. Akıllı şehirlerden bahsediyoruz. Bunları çoğaltmak mümkündür. Ülkemiz geliştikçe milletimizin olaylara bakışının değiştiğini görüyoruz.
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2019
Adıyaman: Süleyman Kılınç
Amasya: Cafer Özdemir
Antalya: Menderes Türel
Ardahan: Yunus Baydar
Artvin: Mehmet Kocatepe
Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz
Batman: Murat Güneştekin
Bayburt: Fatih Yumak
Bitlis: Nesrullah Tanğlay
Bolu: Fatih Metin
Burdur: Deniz Kurt
Bursa: Alinur Aktaş
Denizli: Osman Zolan
Diyarbakır: Cumali Atila
Düzce: Faruk Özlü
Elazığ: Şahin Şerefoğulları
Erzurum: Mehmet Sekmen
Gaziantep: Fatma Şahin
Giresun: Aytekin Şenlikoğlu
Gümüşhane: Ercan Çimen
Hakkari: Cüneyt Epcim
Kahramanmaraş: Hayrettin Güngör
Karabük: Burhanettin Uysal
Kastamonu: Tahsin Babaş
Kayseri: Memduh Büyükkılıç
Kırıkkale: Mehmet Saygılı
Kırklareli: Burak Süzülmüş
Kilis: Mehmet Abdi Bulut
Kocaeli: Tahir Büyükakın
Malatya: Selahattin Gürkan
Nevşehir: Rasim Arı
Niğde: Emrah Özdemir
Ordu: Hilmi Güler
Rize: Rahmi Metin
Samsun: Mustafa Demir
Sinop: Ali Çöpçü
Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül
Şırnak: Mehmet Yarka
Tekirdağ: Mestan Özcan
Yalova: Yusuf Ziya Öztabak