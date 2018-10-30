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Cumhurbaşkanı Erdoğan Melih Gökçek'e sahip çıktı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Melih Gökçek'e sahip çıktı

Erdoğan, Gökçek'in adaylığı ile ilgili 'Melih bey benim yol ve dava arkadaşım bunun böyle devam edeceğini sanıyorum' dedi.

Erdoğan, Gökçek'in adaylığı ile ilgili "Melih bey benim yol ve dava arkadaşım bunun böyle devam edeceğini sanıyorum" dedi.

MELİH BEY DAVA ARKADAŞIMIZ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddialarıyla ilgili soruya "Melih bey benim 1994'ten beri yol ve dava arkadaşım. Bunundan sonra da beraber gideceğimizi sanıyorum" diye cevapladı. Kabinede revizyon iddialarına da değinen erdoğan, "Böyle bir şey söz konusu değil" şeklinde konuştu.

MHP'DEN TEKLİF GELMİŞTİ

Ankara kulisleri geçtiğimiz hafta eski Anakar Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yerel seçimlerde MHP'den aday olması için teklif götürüleceği haberi ile çalkalanmıştı. Haber MHP kaynakları tarafından da teyit edildi.


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