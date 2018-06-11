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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kandil'e operasyonun başladığını duyurdu
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kandil'e operasyonun başladığını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için geldiği Niğde'de şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti. Kandil operasyonunun başladığını duyuran Erdoğan, muhalefete çattı.

Cumhurbaşkanı bugünkü miting duraklarından Niğde'de 15 Temmuz darbe girişiminin kahramanlarından şehir Astsubay Ömer Halisdemir mezarı başında anıldı. Devamında mitingde konuşan Erdoğan, terör örgütü PKK'nın elebaşlarının bulunduğu Kandil'e operasyonların başlatıldığını söyledi.

Niğde Belediye Meydanı'nda kendisini dinlemeye gelen vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil operasyonunun başladığını açıkladı. TSK'nın 20 uçakla Kandil'deki hedefleri ateş altına aldığını belirten Erdoğan, 14 kritik hedefin imha edildiğini söyledi.

KANDİL OPERASYONUNU DUYURDU, MUHALEFETE ÇATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kandil operasyonu başladı" açıklamasının ardından vatandaşlardan "Reis bizi Kandil'e götür" tezahüratları yükselirken Erdoğan, "24 Haziran bir hallolsun, gerek olursa önce ben, ardımdan siz" şeklinde yanıt verdi.

Hedefinde yine CHP olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez Kılıçdaroğlu'yla birlikte 24 Haziran'daki rakibi Muharrem İnce'yi de eleştirdi.

"Nereye saklanırsa saklansınlar, biz ne Kemal'e bakarız ne Muharrem'e bakarız. Biz işimize bakarız. Teröristler hangi ine girerlerse girsinler, er ya da geç, teröristlerden döktükleri şehit kanlarının hesabını muhakkak sorduk ve soruyoruz." diyen Erdoğan, Kandil'i tehdit olmaktan çıkaracaklarını da sözlerine ekledi.

KILIÇDAROĞLU'NA BÜYÜME TEPKİSİ

7,4 Türkiye büyüme kaydetti. OECD'de bir numara olduk, G20 ülkeleri içerisinde Hindistan'dan sonra ikinci olduk. Bay Kemal esnafa soruyor bu büyüme size yansıdı mı diye. Bay Kemal, sen önce bu büyüme denilen kavramın ne olduğunu bir öğren, ekonomistlerine bir sor. Bu büyüme nedir? 'Bu ranta aittir' diyor. Bu büyüme denilen olay, o rantiye dediğin kesimi de ilgilendirir ama onun işçisi, çalışanı yok mu, devlet olarak benim memurum yok mu, bunlara yansımıyor mu?

 


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