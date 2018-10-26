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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menbiç'e harekat sinyali
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Politika - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menbiç'e harekat sinyali

Astsubay mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK/YPG'nin yuvalandığı Menbiç'e askeri hareket sinyali verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, astsubay mezuniyet töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunan Menbiç'e operasyon sinyali veren Erdoğan, "Kendi mezarlarını kazıyorlar." dedi.

ABD ile varılan Menbiç mutabaktında henüz somut bir adım atılmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği Menbiç mesajlarında ifadelerini her geçen gün biraz daha sertleştiriyor. Menbiç'te bulunan terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YGP'nin kent çevresinde kazdığı hendekleri işaret eden Erdoğan," Kendi mezarlarını kazıyolar." dedi.

PAROLAMIZ YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

Bin yıldır bu toprakları İstiklal Marşımızın kıtalarına ilham veren bu ruhla bu inançla bu adanmışlık duygusuyla korumayı başardık, inşallah ebediyete kadar da bu şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Bağımsızlığımızdan, onurumuzdan, milli bekamızdan taviz vermeyecek, bu coğrafyada özgürce yaşamayı sürdüreceğiz. Adı, sanı, cüssesi ne olursa olsun hiç kimsenin vatanımıza göz dikmesine asla izin vermeyeceğiz.

Biz 'ya istiklal ya ölüm' parolasıyla cepheye koşan milli mücadele kahramanlarının cesaretiyle bugünleri gördük.

BU ÜLKEYİ ESİR ALABİLECEK HİÇBİR GÜÇ YOKTUR

En son 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla iradesini korumak için tanklara meydan okuyan Anadolu insanının yiğitliği sayesinde hala özgürce yaşayabiliyoruz.

Devletimiz, milletimiz sırt sırta verdikçe evelallah bu ülkeyi esir alabilecek hiçbir güç yoktur. Güvenlik güçlerimiz tam bir koordinasyon içinde görevlerini yaptığı sürece kim tarafından himaye edilirse edilsin bize zarar verebilecek hiçbir terör örgütü yoktur. Milletimiz basiret ve feraset sahibi oldukça hiçbir tezgah, hiçbir kışkırtma bizi birbirimize düşüremez.

"BİZE FAZLA İŞ BIRAKMAYACAKLAR"

Şimdi de Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış. Evet, doğru! Mezarlarını hazırlıyorlar. Bize fazla iş bırakmayacaklar, öyle anlaşılıyor.


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