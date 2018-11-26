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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazası açıklaması
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazası açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterle ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de meydana gelen helikopter kazasının ardından İstanbul'da konuştu. Kazada, 4 askerin şehit düştüğünü doğrulayan Erdoğan, başsağlığı diledi. Eğitim uçuşu sırasında arızalanan helikopter iniş sırasında Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde düştü. 

Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumunda bir konuşma yaptı. Konuşmasının başında Sancaktepe'deki helikopter kazası ile ilgili açıklama yapan Erdoğan," Helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allahtan rahmet yaralı askerimize rabbimden şifalar diliyorum ve şehitlerimizin ailelerine Türk Silahlı Kuvvetlerimize milletimize başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Rabbim milletimizi ve özellikle askerimiz her türlü kazadan afetten beladan korusun niyazında bulunuyorum" dedi.


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