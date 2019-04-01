Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehirleri kazanmasakda, ilçeleri kazandık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geleneksel balkon konuşmasında önemli açıklamalar yaptı.

İSTANBUL VE ANKARA'YA DAİR AÇIKLAMA YAPMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her seçimden sonra yaptığı balkon konuşmasında mahalli idareler seçimlerinin sonuçları konusunda önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Şu anda bakıyorsunuz Ankara'da ilçelerin çoğu AKP'de Cumhur ittifakı'nda. Böyle bir tablo var. Şu anda İstanbul'dan buraya hareket ettiğim ana kadar mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı'nda veya başa baş. Bu ne demektir? Yine halkımız büyükşehiri belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri ne yapmış, yine AKP'ye vermiş. Bunların üzerinde duracağız.

AKP SEÇMENLERİ İLE ŞARKI SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Genel Merkezi'nin balkonundan AKP'li seçmenlere seslendi. Erdoğan konuşmasından önce kendisini dinlemek için toplanmış partilileri ile şarkı söyledi. Kayahan'ın Siyah beyaz şarkısını hep birlikte söyleyen AKP'liler'in fazla tepki göstermemeleri dikkat çekti.

Erdoğan'ın balkon konuşmasından bazı satırbaşları;

Değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Muhabbetiniz desteğiniz kardeşliğiniz için her birinize ayrı yarı şükranlarımı sunuyorum. Rabbim'e hamdediyorum. Sizin gib idava arkadaşları için dik durağacağız ve dikleşmeyeceğiz.

15. DEFA KAZANDIK

Siyasi hayatımız boyunca milletimize hizmet dışında bir gaye taşımadık. Milli irade dışında bir güç tanımadık. AKP olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana mahalli idareler seçimlerinde halk oylamalarından bizi birinci çıkaran milletime şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimiz bizi 15.defa bugün tercih etti. AKP olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakı ile seçime girdiğimiz yerlerde 16 büyükşehir 24 il 538 ilçe 200 belde olmak üzere 778 belediye başkanlığı kazandık.

KENDİLERİNİ DARI AMBARINDA SANIYORLAR

Bu da ülkemizdeki belediyelerin yüzde 56'sının AKP tarafından yönetileceği anlamına geliyor. Bazıları kendini darı ambarında sanıyor.

Şunu bilmeleri lazım. Bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı? Parlamentoda mıyız? Aynı şekilde devam edeceğiz. 24 Haziran seçimlerine yakındır Cumhur İttifakı'nın oyları, AKP ve MHP ile kurduğumuz Cumhur İttifakı olarak bizi birinci yapan milletime şükranlarımı sunuyorum. Beka hassasiyetimize sahip çıkan vatandaşlarıma özellikle Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.