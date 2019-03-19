Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak Ereğli'de önemli açıklamalarda bulundu.

Ereğli hizmetin kıymetini üretimin yatırımın kıymetini iyi bilir. Bu ülkeyi yıllarca boş sözlerle oyalayanları da iyi bilir.Bu ülkeyi yıllarca boş sözlerle oyalayanları da iyi bilir. CHP'nin kuruluş aşamasında nasıl demir çelik fabrikasına karşı çıktığını iyi bilir. Şimdi Ereğli yatırımın ve hizmetin nereden geleceğini iyi bilir. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için mücadele ettiğimiz 2023 hedeflerimize ulaşmamızı kimse engellemeyecektir. Bu tür sarsıntılar bizi ne durdurabilir ne de engelleyebilir.

İDAMI KALDIRMAKLA YANLIŞ YAPTIK

''İslam dünyasından kaynaklanan terör kim diyor bunu bay Kemal.Senin ırkçı senatörden senin ne farkın var? CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu adamın arkasından daha ne kadar gideceksiniz? 31 Mart işte bu adamın kullandığı ifadeler yüzünden bir beka meselesi. Anadolu yakasında duracaksınız, Avrupa yakasında duramazsınız diyor? Sen kimsin? Bunun hesabını vereceksin. Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa biz bunun da hesabını sormayı biliriz. Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. Niye? 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimi, polisimi şehit edenleri; ağırlaştırılmış da olsa müebbet de olsa cezaevinde onları beslemek bile bana ağır geliyor. Bizim parlamentomuz böyle bir karar verirse ben onaylarım. ''