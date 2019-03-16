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Cumhurbaşkanı Erdoğan:''Bağlantısı nerelerle var, çıkaracağız''
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Gündem - - Editör: Özge KESİCİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan:''Bağlantısı nerelerle var, çıkaracağız''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri öncesi Tekirdağ'da yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'daki katliamla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Yeni Zelanda'da saldırgan katliamda kullandığı silahlarını Türk ve Müslüman düşmanlarıyla süslemiş. İstanbul'a geleceğiz tüm camileri yıkacağız diye zırvalamış. Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki katil harekete geçiriliyor?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

"Sizlerin buradaki varlığı, birliği, dirliği, temsil ettiğiniz değerler, Yeni Zelanda'da cami basıp Müslümanları katleden teröristin bile zoruna gitmiş. Bu katliamda kullandığı silahını da İkinci Viyana Kuşatması'nın tarihinden, haçlı seferlerinin zalim isimlerine kadar bilinen tüm Türk ve Müslüman düşmanlarıyla süslemiş."

"(Terörist) İstanbul'a geleceğiz, tüm camileri, minareleri yıkacağız diye zırvalamış. Be namussuz, Yeni Zelanda nire, Türkiye nire?"

"Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki bir katil, Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatla kafası dolu olarak harekete geçirilebiliyor?"

"İstanbul'a 3 gün bir gelmiş, 40 gün bir gelmiş. Şimdi çalışmalar yapılıyor. Bunun bağlantısı nerelerle var, çıkaracağız. Ama tabi Yeni Zelanda'dan bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Öyle kuru kuruya, şöyle bir müddet yatsın, ondan sonra çıksın. Olmaz böyle şey. 49 insan... Bu bir katliam, bunun hesabının sorulması lazım. Aksi takdirde bu gidiş iyi bir gidiş değil." dedi.


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