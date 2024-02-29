Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da Geleceğe Dair Kararlılık Mesajı Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin genel başkanı olarak, Aydın şehrindeki Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen bir mitingde halka hitap etti. Bu etkinlikte, Erdoğan, Türkiye'nin siyasetten diplomasiye, üretimden ihracata, teknolojiden savunma sanayisine kadar birçok alanda kaydettiği ilerlemelere değindi ve bu ilerlemelerle birlikte ülkeye yönelik engellemelerin ve tuzakların boyutunun da arttığını ifade etti. Özellikle, dünya genelinde yaşanan Kovid-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi krizlerin, bu zorlukları daha da belirginleştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bu tür global ve yerel krizlerin olumsuz etkilerini minimize etmek için gösterdiği çabanın altını çizerek, ülkenin demokrasi ve kalkınma yolunda sabit kalmayı başarısının, karşılaşılan en büyük zorluklardan biri olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin, küresel ve yerel düzeyde karşılaştığı zorluklara rağmen, darbe girişimleri ve iç karışıklıkların ülkeyi yıldırma çabalarının artık daha zor olduğunu, çünkü Türkiye'nin "eski Türkiye" olmadığını, daha güçlü bir devlet haline geldiğini belirtti.

Konuşmasının devamında, Türkiye'nin yeni bir devlet yapısına büründüğünü, milletin iradesi, gelişmiş altyapısı, güçlü siyaseti, ordusu ve stratejik bölgesel ile küresel konumlarıyla dünyada önemli bir aktör olduğunu ifade etti. "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla, ülkenin geleceğine yönelik her türlü engellemenin ve dış müdahalenin üstesinden gelecek güce sahip olduğunu kaydetti. Erdoğan, geçmişte yaşanan darbe girişimleri ve siyasi baskılar karşısında Türk milletinin bir daha boyun eğmeyeceğini, milli iradeye karşı yapılan her türlü girişimin, halkın direnciyle karşılaşacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin karşılaştığı mevcut ve potansiyel tehditlere rağmen, ülkeyi daha da büyütmek ve geliştirmek için kararlı olduklarını ifade etti. Bu bağlamda, halka gerçekçi ve uygulanabilir projeler sunmanın önemine değinerek, vizyonsuz ve programsız vaatlerin, ülkenin ve vatandaşların kazanımlarını riske atacağını vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin geleceğini, sadece sözlerle değil, somut çalışmalar, üretim, alın teri ve zorluklara direnç göstererek şekillendireceklerini taahhüt etti.