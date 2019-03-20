Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki açılışta konuştu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankapark Wonderland Euroasia Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kim ne derse desin Türk milletinin en büyük güç kaynağı kardeşliğidir, dayanışmasıdır." dedi.

Toplam büyüklüğü 1 milyon 300 metrekare olan Ankaparl tüm Türkiye'nin gururudur diyen Erdoğan, toplam maliyeti 1 milyar 396 milyon lirayı bulan Ankapark'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi kira geliri ve diğer kazançlarla birlikte 50 milyon lira gelir elde edileceğini açıkladı.