Cumhurbaşkanı Açıkladı: ''Stokçularla mücadele başlıyor''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patates soğan fiyatlarındaki artışa yol açanların bedelini ödeyeceğini söyledi. 48. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, fiyatların stokçuluk yapanlar nedeniyle arttığını belirtti. Erdoğan "Bakın dün söyledim. Stok yapıyorsunuz. Bundan sonra aldığımız ihbarlarla bütün depoları basacağız. Kimse benim vatandaşıma pahalı ürün yedirme hakkına sahip değildir." dedi. Erdoğan, soğanın hastalık nedeniyle depoda çürüdüğü için fiyatının arttığı yönündeki açıklamalara da "Hastalıklı, çürüdü diyorlar. Sen hastalıklı hale getirttin, sen çürüttün be. Havasız kalırsa ne olacak?" yanıtını verdi.