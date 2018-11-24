Cumhur İttifakı yeniden kuruldu: MHP 3 büyük ilde yok

Önceki gün Beştepe'de Cumhurbakanı Erdoğan ile 55 dakika görüşen MHP lideri Devlet Bahçeli, Antalya'da gerçekleştirdiği konuşmasında 'Cumhur İttifakı'na devam dedi. Antalya'da MHP'li il ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen Devlet Bahçeli, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayacaklarını belirtti.

Andımız ve Papaz Brunson krizlerinin yıprattığı 'Cumhur İttifakı' geçtiğimiz ay Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında kullandığı "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz." ifadelerinin ardından 'yerelde' sona ermişti. İttifakın bozulmasının ardından yapılan anket sonuçları ve kamuoyu yoklamaları iki partinin oylarının olumsuz etkilendiğini gösterince liderler ittifakı yeniden kurmak için bir araya geldi.

"İTTİFAK ARAYIŞIMIZ KALMAMIŞTIR" DİYEN BAHÇELİ, 3 BÜYÜK KENTTE ADAY ÇIKARMAYACAK

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bütün kurum ve kurallarıyla tam olarak oturmalıdır. Yeni sistemin mimarı Cumhur ittifakıdır. Yeni sistemin işlemesi için bu ittifakın devam etmesi gerekmektedir. Bu ittifakın kazasız belasız devam etmesi milli beka için önemlidir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin ruh köküdür. Cumhur ittifakı Türkiye'nin sistemsel açmazlarını telafi etmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 95 yıllık cumhuriyetimizi gelecek nesillere taşıma görevi üstlenmiştir. Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur."

"PKK-FETÖ ORTAKLIĞI"

"PKK-FETÖ ortaklığı iş başındadır. Cumhurbaşkanlığı hükümetini devirmek ve 15 Temmuz'da yarım kalan işgali tamamlamak isteyen alçaklar 31 Mart'ta yeniden sahneye çıkacaktır. Bu aşamada susmak gafilliktir, durmak atalet ve aciziyettir. Hükümet kaybetsin de ne şekilde kaybederse kaybetsin demek vatan sevgisine yakışmaz. MHP taraftır, Türkiye'nin yanındadır."

31 MART TÜRKİYE'NİN SON VİRAJI"

"Daha önce mahalli idareler seçimlerine ilişkin 4 ayaklı programımızı açıklamıştım. Yeni sistemin yerleşmesinin kurum ve kurallarıyla faaliyetinin en temel gündem olduğunu hatırlatmıştım. Yanlış değerlendirmeler vuku buldu. Yerelde ittifak önerimiz ya anlaşılmadı ya da anlaşılmak istenmedi. Sabote edildik, görüşlerimiz çarpıtıldı. 31 Mart'a Türkiye'nin 2023'ten önceki son virajı olarak bakıyoruz demiştim. Cumhur İttifakı'nın tarihi görevinin bir kez daha göstermesini mühim görüyoruz. Biz Cumhur İttifakı'na asla taktiksel bakmadık. Kızılcahamam'da dedim ki İstanbul'un dışında her seçim bölgesinde adaylarımız olacaktır. Grup toplantımızda da yerelde ittifak arayışımızın kalmadığını beyan etmiştim. Üstten ve üst perdeden konuşmalar yereldeki ittifak çalışmalarını sekteye uğratmıştı. Bu gelişmeler çerçevesinde yerelde ittifak çalışmaları soğumaya alındı. Ancak ortamın müsait olduğunu gören zillet ittifakının paydaşları birer birer inlerinden çıkmıştır. Beka diyen Cumhur İttifakı'na her fırsatta bağlılığını haykıran MHP, buna nasıl sessiz kalacak. "

"İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ"

"31 Mart seçimlerinden alınacak sonuçlar için elimizi taşın altına koyacağız. Buradan açıkça ilan ediyorum. MHP İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'den aday göstermeyecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayları kim olursa olsun desteğimiz tam olacaktır. Diğer her yerde adaylığımız vardır, adaylığı belli olan arkadaşlarımız da çalışmaya devam etmektedir."