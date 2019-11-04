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Çukur 74.Bölüm izle Show TV Canlı Sansürsüz Full Tek Parça
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Çukur 74.Bölüm izle Show TV Canlı Sansürsüz Full Tek Parça

Çukur 74.Bölüm izle Show TV canlı yayın. Çukur 74.Bölüm full izle tek parça halinde sansürsüz Show TV'de. Çukur 74. son bölüm izle linki haberimizde.

Çukur 74.Bölüm izle Show TV canlı yayın. Çukur 74.Bölüm full izle tek parça halinde sansürsüz Show TV'de. Çukur 74. son bölüm izle linki haberimizde.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli'nin oynadığı Çukur dizisi 74. bölümü ile 4 Kasım 2019 Pazartesi akşamında Show TV ekranlarında. Çukur dizisinin yeni bölümünde; Yamaç hiç beklenmedik olayların içerisinde bir anda kendisini buluyor. Dizinin en çarpıcı sahnesi ise Cumali'nin Murtazaya el öptürmesi.

ÇUKUR 74.BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç, kendini beklenmedik bir olayın içinde bulunca zor bir karar verecek ve Koçovalıların evine sürpriz bir misafir getirecek. Kardeşlerini kurtarmak için Karaca'yı kaçıran Azer ve Karaca'nın arasında yaşanacaklar heyecanla beklenecek. Yamaç'ın onu Çukur'dan kovmasıyla beklenmedik bir anda darbe yiyen Akın, Karaca'nın da kaçırılmasıyla iyice köşeye sıkışacak.

Aliço, babasının baskısı altında çok zor günler geçirirken Yamaç ve Çukurlular Aliço'dan gelen gizemli şifrenin peşine düşecek ve Yavuz'un kurduğu tuzaklarla karşılaşacak. Cumali ise Dağhan ve Murtaza'yla yüzleşecek. Murtaza'nın Yamaç ve Cumali'yle karşı karşıya geldiği anlar tansiyonu yükseltecek. Koçovalılar, herkesten güçlü olmak için çıktıkları yolda ilk adımlarını hep birlikte atacak ve geri dönülmez bir yola girecekler.

ÇUKUR 74.BÖLÜM İZLE


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