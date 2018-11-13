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Çorum'da eşi görülmemiş vicdansızlık, gözünü bile kırpmadı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Çorum'da eşi görülmemiş vicdansızlık, gözünü bile kırpmadı

Çoruk'da hayvan düşmanı bir sürücü aracıyla yavrularıyla birlikte yol kenarında duran anne köpeği ezdi geçti. Vicdansız sürücü gözünü bile kırpmadan aracını yavru köpeklerin üzerine sürdü.

Çorum'da sabah saatlerinde yaşanan bir olay kan dondurdu. Vicdansız bir sürücü, aracını anne ve yavru köpeklerin üzerine sürdü. Görüntüler bir markete ait güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, vicdansız adamın yavru köpeklerle anneyi ezerken gözünü bile kırpmaması vatandaşı isyan ettirdi.

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Olay, dün, Mecitözü ilçe merkezindeki marketin önünde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, alışveriş yaptıktan sonra hafif ticari aracına bindi. Sürücü, gaza basıp, hızla ana yola çıkmak isterken, köpek ve yavrusunu ezdi. Sürücü, olay yerinden kaçarken, yavru köpek telef oldu, anne köpek de yaralandı. Çevrede toplananlar, duruma tepki gösterdi. Olay anı ise çevredeki güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

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