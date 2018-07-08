Çorlu'da yolcu treni raydan çıktı ölü ve yaralılar var

Çorlu'da meydana gelen tren kazası yürekleri ağızlara getirdi. Edirne-İstanbul seferini yapan yolcu treni raydan çıktı. 6 vagonun devrildiği kazadan edinilen ilk bilgilere göre ölü ve yaralılar var.

Edinilen bilgilere göre 7 vagonlu Edirne-İstanbul yolcu treni Çorlu ile Muratlı ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde raydan çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı raydan çıkan 6 vagon içindeki yolcularla birlikte devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu gelen ilk bilgiler arasındayken, devrilen vagonlardan sağ olara kurtulan yolculara sağlık ekipleri ilk müdaheleleri olay yerinde yaptı. Durumu ağır olan yolcular çevre hastanelere sevk edilirken, çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi kaza mahalinde.

YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, yolcu treninin 6 vagonunun devrildiği belirtildi. Karadan ulaşımın güçlükle yapıldığı bölgeye, ilk ulaşabilen sağlık ekipleri yaralıları müdahale etmeye başladı.