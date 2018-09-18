Çok tehlikeli gelişme; Akdenizde Rus Savaş Uçağı Vuruldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, içinde 14 asker bulunan Rus İL-20 askeri uçağının, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne dönüşü sırasında Akdeniz üzerinde radardan çıktığını bildirdi. ABD'li yetkilileri ise, "Uçağı yanlışlıkla Suriye hükümetine ait uçaksavarlar vurdu" açıklamasını yaptı.

İSRAİL VE FRANSA'DAN YALANLAMA

İsrail'e ait savaş uçaklarının Lazkiye'ye gerçekleştirdiği saldırı sırasında kaybolduğu ifade edilen uçakla ilgili Rus askerlerin verdiği bilgilere göre, aynı anda Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir fırkateynden füze atışı yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

RUS UÇAĞINI KİM DÜŞÜRDÜ

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Fransa ordusunun sözcüsü, "Fransa güçleri bu saldırıyla olan iddiaları reddediyor" açıklamasını yaptı.

Rus resmi haber ajansı Ria Novast da, ajansa açıklamada bulunan İsrail Savunma Bakanlığı basın biriminin, "Biz dışarıdan yapılan açıklamalar yorum yapmıyoruz" dediğini yazdı.