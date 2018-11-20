Çok sevilen belediye başkanı Kocamaz, MHP'den istifa etti

Ajansların son dakika haberi olarak geçtiği ve gündeme bomba gibi oturan gelişmeye göre Mersin Büyükşehir Belediye Başkanıı Burhanettin Kocamaz 50 yıllık partisi MHP'den istifa etti.

İSTİFASI GÜNDEME BOMBA GİBİ OTURDU

Sabah saatlerinde Mersin'den gelen haberle Türk siyaseti adeta yeniden ısındı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin önemli kalelerinden birisi olarak kabul edilen Mersin'de, şehrin çok seviyen belediye başkanı Burhanettin Kocamaz sürpriz bir kararla istifa etti.

YÜREĞİ KIRGIN BİR ŞEKİLDE AYRILDI

Mersin Sergi ve Kongre Merkeziin'de yaptığı toplantıda istifasını açıklayan Burhanettin Kocamaz, MHP ile çok ciddi bir şekilde yol ayrımına geldiğini, genel merkezin tutarsız ve hesapsız tavırları yüzünden bu kararı vermek zorunda kaldığını açıkladı. Kendisinin 1994 yılılndan beri belediye başkanlığı y.aptığını ve hiç yenilmeden 5 dönem üstüste belediye başkanlıklarını açık farkla kazandıığını dile getiren Kocamaz, büyük bir üzüntü ile 50 yıllık partisinden istifa ettiğini söyledi.

YAŞADIĞI ENTRİKALAR HASTA ETTİ

Soın dönemde hakaretlere maruz kaldığını belirten Kocamaz, "Gördüğümüz muamele neticesinde sağlığımızı kaybettiğimiz bir dönemde daha önce partiden gönderilmeye zorlanan bir çok kişiden sonra sıranın bize geldiğini gördüm. Adeta çek git denildiğim bir dönemde rahmetli Başbuğa olan sadakatımı ve ülkücü fikir ve düşüncelerimi saklı tutmak üzere, hayatımın en zor kararını veriyor ve 50 yıllık içinde bulunduğum MHP'den istifa ediyorum" dedi.

ONLARA HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM

2019 yerel seçimleri öncesinde MHP'den aday gösterilmeyen Kocamaz, partisinden istifa etti. Yüzlerce partilinin gözyaşları içinde izlediği toplantıda yer yer Kocamaz'a gösterilen sevgi sloganları arasına konuşmasını sürdüren Burhanettin Kocamaz, özellikle isimlerini vererek Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ve Tarsus milletvekili Baki Şimşek üstünde çok hakkı olduğunu ancak bu isimlerden nankörlük gördüğünü, haksız muameleye muhatap kaldığını bu yüzden bu isimlee özellikle hakkını helal etmeyeceğini söyledi.

ALEYHİMDE ÇALIŞTILAR NANKÖRLÜK ETTİLER

Yeni dönemde MHP'nin Mersin Büyükyehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna içinde konuşan Kocamaz, Tuna'nın 2014 seçimlerniden beri kendisinin Büyükşehir Belediye başkanlığına karşı olduğunu saklamadığını ve sürekli kendisi aleyhine çalışmalar yaptığını ifade ederek, benden sürekli destek gören bu arkadaşımızada hakkımı helal etmiyorum şelinde konuştu.

GÖREVİMİN BAŞINDAYIM

Şu anda herhangi bir siyasi parti ile teması olmadığını ancak memlekete hizmet noktasında sonuna kadar çalışacağını özetleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamazz görevinin sonuna kadar gayretle hizmetlerini sürdüreceğini vurguladı.

GÖZLER ANKARA'DA CHP-İYİ PARTİ İTTİFAKINDA

Öte yandan gündeme bomba gibi düşen Kocamaz'ın istifası, gözleri Ankara'ya olası bir CHP ve İYİ Parti koalisyonuna çevirdi. İki partinin büyük kentlerde oluşturacığı ittifıkla başta Ankara olmak üzere, Mersin, Adana, Trabzon, Bursa, Manisa, Samsun ve pekçok ilde belediye başkanlıklarını alma ihtimalinin çok yükseldiği kaydedildi. Mersinde çok sevilen belediye başkanı Burhanettin Kocamaz'ın ittifak sonrası yeniden Mersin'e belediye başkanı olması çok güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.