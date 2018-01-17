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Çocuklukta yaşanan cinsel istismar vakaları tüm hayatı etkiliyor
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Yaşam - - Editör: Merve Ece İNAN

Çocuklukta yaşanan cinsel istismar vakaları tüm hayatı etkiliyor

Uzmanlar çocukluk döneminde gerçekleşen cinsel istismarın bireyin tüm hayatını doğrudan etkilediğini ifade ederken, yaşanan travmaya erken müdahalenin büyük önem taşıdığını savunuyor.

Cinsel imalı her dokunuşun, cinsel istismar olarak tanımlanması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, cinsel istismara geç müdahalenin çocuğu ruhsal ölüme mahkum etmek anlamına geldiğini kaydediyor.

46 yaşında hayatını kaybeden İrlandalı ünlü rock grubu Cranberries'in güçlü sesi Dolores O'Riordan arkasında trajik bir yaşam öyküsü bıraktı.

8 yaşından itibaren yaklaşık 4 yıl boyunca cinsel tacize maruz kaldığını ve sonraki yıllarda bu durumla başa çıkmak için bir çeşit yemek yeme bozukluğu olan anoreksiya geliştirdiğini, hatta bipolar bozuluktan depresyona varana dek pek çok hastalıkla karşı karşıya kaldığını tüm dünya öğrendi.

Uzmanlar işte bu gibi psikolojik bozuklukların çocukluk döneminde maruz kalınan cinsel suçların çocuğun gelişimi üzerinde pek çok olumsuz etkiye neden olduğunu paylaşıyor.

Çocuğun bedenine, şaka yollu da olsa yapılan, cinsel imalı her dokunuşun “cinsel istismar” olarak değerlendirildiğini kaydeden uzmanlar, çocuğun tacize uğradığını anlamaksızın eğlenmekte olduğunun görüldüğü durumlarında cinsel taciz sayıldığını ifade ediyor. Çünkü çocuğun

ruhsal aygıtının yeterince gelişmemiş  olması nedeniyle cinselliğe rıza göstermesinin beklenemeyeceği üzerinde duran uzmanlar, ne yazık ki cinsel istismarın en çok akrabalar, yakın tanıdıklar ve çocukla ilgili meslek sahipleri tarafından yapıldığının altını çiziyor. Ayrıca cinsel istismara uğramış çocuğun ifadesine inanılmaması, çocuğun suçun failiymişçesine suçlanması, aile içinde meselenin örtbas edilmeye çalışılması travmanın etkilerinin büyümesine neden olur.


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