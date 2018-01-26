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Çocuklukta göz problemlerine karşı önlem almak şart
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Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Çocuklukta göz problemlerine karşı önlem almak şart

Uzmanlar çocukluk döneminde müdahale edilmeyen göz problemleri, ilerleyen dönemlerde akademik, sosyal ve günlük yaşantıda pek çok problem ile karşılaşılmasına sebep olabileceğinin altını çiziyor.

Öğrenim yaşındaki çocukların göz muayenelerinin yaptırılması için sömestir döneminin ideal bir zaman olduğunu belirten uzmanlar, çocukluk evresi, görme yetisinin geliştiği ve verilen eğitim aracılığı ile çocukların birer birey oldukları, oldukça önemli bir dönem olduğunu savunuyor.

Bu dönemde oluşabilecek göz problemlerinin, rutin göz muayeneleri ile teşhis ve tedavisi gerçekleştirilmez ise, çocuk bu görme probleminin normal olduğunu varsayabileceğini hatırlatan uzmanlar, bu durum eğitimde başarısızlıktan, sosyal ve disiplin problemlerine kadar çok ciddi sonuçlar doğurabileceğini işaret ediyor.

Sağlıklı gözler ve görme yetisinin korunması, her çocuğun gelişim sürecinde kritik bir rol oynar. Okuma, yazma, tahtada problem çözme ve bilgisayar kullanımı gibi aktivitelerin, günümüz eğitim sisteminin değişilmez parçaları haline geldiğini belirten uzmanlar, her aile, çocuklarının okulda başarılı olmasını ve bu doğrultuda ellerinden geleni yaparak onların olabilecek en iyi eğitimi almalarını istiyor.

Ancak çoğu zaman aileler, çocuklarının en önemli öğrenim araçlarından biri olan gözleri ihmal veya göz ardı edebiliyorlar. Çocuklar okulda sınıf atladıkça ve eğitim hayatlarında ilerledikçe, görme yetilerinin daha fazla kullanmak zorunda kalırlar.

Yaş ilerledikçe, okul kitaplarındaki yazılar ufalır ve okuyarak geçirdikleri zaman artar. Bu sebepten dolayı, her geçen yıl gözlerin önemini bir nebze daha arttırır. Bu noktada aileler, rutin muayeneleri gerçekleştirerek göz problemlerini ortadan kaldırarak, çocukların hem eğitim hem sosyal yaşamlarına büyük katkıda bulunabilirler.


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