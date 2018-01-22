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Çocuklarınızın yarıyıl tatilinde ara öğün tüketmesine özen gösterin
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Çocuklarınızın yarıyıl tatilinde ara öğün tüketmesine özen gösterin

Uzmanlar yarı yıl tatilinde çocukların çoğunlukla ara öğün tüketmeyi unuttuğunu hatırlatırken, hareketsizlik sebebiyle ana öğünlerin çocuklara yeterli geldiğini bu nedenle de ara öğünün aramadığını ifade ediyor.

Ara öğün yerine çocuğun abur cubur yemesine göz yummanın bu dönemde yapılan en büyük yanlış olduğunu vurgulayan uzmanlar, oysa 4 saatte bir verilecek bir kase yoğurt, meyve, kuruyemiş ve kuru meyvenin veya bir bardak ayranın ideal bir ara öğün olduğunun altını çiziyor.

“Yarıyıl tatilinde çocuklar adeta televizyon ve bilgisayar başında yaşamaya başlıyor. Bu durum beslenme düzenini sarsmanın yanında beden sağlıkları için de zararlı.

Sürekli oturmak sindirim, boşaltım ve özellikle dolaşım sistemlerini bozduğu gibi göz sağlıklarını da olumsuz etkiliyor. Yapmanız gereken ise basit: Onları yürüyüşe çıkarın, parklara götürün.

Hatta spor okullarına yazdırın. Arkadaşlarıyla basketbol sahalarında buluşmaya teşvik edin. Böylece çocuklarınızın hem fiziksel aktivitelerini artırmış, hem spora teşvik etmiş hem de daha fazla sosyalleşmelerini sağlamış olursunuz.

Üstelik bütün bunlar, anne ve babası olarak sizin de beden sağlığınıza olumlu katkıda bulunacaktır.”

Tatil döneminde gidilen filmlerin öncesi ya da sonrası AVM içindeki o restoranlardan birinde yenecek anlamına geliyor.

Mümkünse önce evde yemek yiyip sinemaya gidin. Fast food ısrarlarına yenik düştüyseniz bir anlaşma yapın: Hamburger yiyecekse yanında gazlı içecek içmek yok! Bu arada AVM içinde yer almayan bir sinema salonu seçmek, bütün bu sorunlara çözüm olabilir.”

“Şeker oranı yüksek içecekler, yağ oranı yüksek cipsler, çikolatalar vs. evde bulunmaması gereken atıştırmalıklardır. Onun yerine evde kendi ellerinizle sağlıklı abur cuburlar hazırlayabilirsiniz.

Örneğin şeker yerine bal veya pekmezle hazırlanmış sütlü tatlılar, meyveler, kuru meyveler, hatta dilim dilim doğranmış havuç idealdir. Yine kuruyemişler ve hazırlayacağınız smoothie'ler de hem besleyici hem sağlıklıdır.


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