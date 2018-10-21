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Çocuklarını öldürüp intihar girişiminde bulundu
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Çocuklarını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Adana'da cinnet getiren 27 yaşındaki bir anne, 3 çocuğunu öldürüp intihar girişiminde bulundu. Dehşet anlarında evde olmayan baba, sinir krizi geçirdi.

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Geçitli Mahallesi'nde cinnet getiren genç bir anne, 3 çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. 27 yaşındaki Selma Cice isimli genç anne, cinnet getirerek yaşları 10,8 ve 4 arasında değişen 3 çocuğunu öldürdü. Çocuklarını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan annenin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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27 yaşındaki Selma Cice, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı cinnet getirdi. Eşi Cabbar Cice'nin evde olmadığı sırada cinnet getiren genç anne, bıçakla 3 çocuğunun boğazını kesti. Ardından kendi bileklerini kesen anne intihar girişiminde bulundu. Olayı duyan komşular durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri korkunç manzarayla karşılaştı. 

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BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eşinin 3 çocuğunu öldürdüğünü öğrenen baba Cabbar Cice, eve geldiğinde ise kahreden manzarayla karşılaştı. Sinir krizi geçiren baba, 10 yaşındaki Mehmet Emin ve 8 yaşındaki Semanur ile 4 yaşındaki Mahmut'un arkasından uzun süre gözyaşı döktü.

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KOMŞULARI OLAYI ANLATTI

 "İyi insanlardı. Ama zaman zaman kadının kocasından maddi isteklerini çok fazla olduğu, bu yüzden de aralarında tartışma çıktığını duymuştuk. 3 çocuğunu öldürmeye değecek bir konu değil diye düşünüyoruz. Bir anlık cinnet olsa gerek. Çok üzgünüz" dedi.

Öte yandan ağır yaralanan anne Selma Cice'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kardeşin cenazeleri ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

 


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