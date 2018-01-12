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Çocukların sorunlarını oyun terapisi ile çözüyorlar
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Yaşam - - Editör: Merve Ece İNAN

Çocukların sorunlarını oyun terapisi ile çözüyorlar

Yetişkinler için sözcükler ne ise çocuklar için de oyunun o olduğunu belirten uzmanlar, oyun terapisi ile çocukların sorunlarını çözdüklerinin altını çiziyor.

Depresyon, takıntı, kaygı bozukluğu, cinsel ve fiziksel istismar, travma, alt ıslatma, yemek ve uyku problemlerinin ortaya çıkarılmasında kullanılan önemli bir yöntem olan oyun terapisinin bütün bu sıkıntıların yanı sıra dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluklarında da önemli bir çözücü olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Oyunu ve oyuncakları kullanarak çocukların kendilerinin ifade edilebilmesinin hedeflendiği oyun terapisinin sorunları çözebilme, yaşanılan travmatik olayların yarattığı stresi azaltma ve olumsuz davranışları değiştirmelerine yardımcı olma amacıyla kullanıldığını dile getiren uzmanlar, oyunu önemsiz bir eğlence gibi algılamamak gerektiği konusunda hem fikir. Yetişkinler için sözcükler ne ise çocuklar için de oyunun o olduğunu belirten uzmanlar, oyun terapisi ile çocukların sorunlarını çözdüklerinin altını çiziyor.

Çocuklarla güvene bağlı bir ilişki kurulmasını sağlayan oyun terapisinin duygusal sorunlarını ifade edebilmek için değişik oyunlar sunduğunu hatırlatan uzmanlar, bunlara ek olarak sanat ve dramadan da yararlanıldığını belirtiyor. 

Oyun terapisinin 2 ile 12 yaş aralığındaki çocuklara uygulandığını paylaşan uzmanlar, depresyon, takıntı, kaygı bozuklukları, cinsel ve fiziksel istismar, mastürbasyon, alt ıslatma, boşanma, mükemmeliyetçi davranışlar, yemek, uyku gibi duygusal ve davranışsal problemler yaşayan çocuklarla oyun terapisi yapılabildiğini kaydediyor.

Oyun gruplarındaki oyun ile oyun terapisindeki oyunun farklı olduğuna da dikkat çeken uzmanlar, çocukların, oyun terapisinde teröpatik açıdan uygun olarak seçilmiş oyun materyalleriyle kendilerini ifade ettiklerini hatırlatıyor.  Çocukların bu terapi sayesinde duygu, düşünme ve deneyimlerini güvenli bir ortamda keşfettiklerini dile getiren uzmanlar, sınırlar çocukların fiziksel ve duygusal açıdan güvende hissetmelerini sağladığını ifade ediyor. 


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