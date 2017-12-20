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Çocuklarda ishal ve kusma başka hastalıkların belirtisi olabilir
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Çocuklarda ishal ve kusma başka hastalıkların belirtisi olabilir

Uzmanlar sıcaklıkların düşmesiyle birlikte salgın hastalıklarda da artış yaşandığını işaret ederken, en fazla çocukları etkisi altına alan hastalıkların başında kusma ve ishalin geldiğini de dile getiriyor.

Söz konusu bu hastalıkların altında çeşitli yollarla sindirim sistemine bulaşan virüslerin yattığını kaydeden uzmanlar, vücutta hızlı su kaybına sebebiyet veren ishal ve kusmanın, ağır sonuçlar doğurabileceğinin unutulmaması gerektiğini hatırlatıyor.

Özellikle bu dönemde çocuğun her aldığı sıvıyı 10 dakika içinde kusarak çıkarmasının, susuz kalma tehlikesi doğurduğunu paylaşan uzmanlar, şiddetli kusmaların farklı hastalıkların sinyalini verdiğini işaret ediyor.

Uzmanlar kusma, akut gastroenterit (mide bağırsak enfeksiyonu) hastalığının belirtilerinden biri olduğunun altını çizerken, çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyonlarından menenjite kadar pek çok hastalığın ilk belirtisi olan kusmaya bir de sulu dışkı, karın ağrısı, halsizlik ve huzursuzluk gibi belirtiler eklendiğinde bu durum gastroenterit (ishal) olarak adlandırıldığını kaydediyor.

Çocuğun ishal mikrobu nedeniyle çeşitli rahatsızlıklar yaşamaya başlaması, bakterilerin vücudun ilk savunma duvarını aştığını gösterir. Bu da bakterilerin vücut hücrelerini yok etmesi, sürekli olarak bağırsaklarda çoğalması ve milyonlarca mikroptan oluşan bir ordu kurması olarak açıklanabilir.

Bu düşman orduyu vücuttan atmanın en pratik yolu kusma ve ishal şeklindeki dışkılamadır. Çünkü kusma ve ishal ile her defasında önemli miktarda bakteri devre dışı bırakılmış olur. Vücut aksi şekilde davransaydı bakterilerin sayısı giderek artabilir, bağırsak duvarını delerek tüm vücuda yayılabilirdi. Bu nedenle kusma ve ishal belirtilerinin önemli bir amaca hizmet ettiği bilinmeli ve önüne geçilmeye çalışılmamalıdır.


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